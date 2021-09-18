اکران ویژه «دشت خاموش» به فرشته طائرپور تقدیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مراسم آیین دیدار فیلم سینمایی «دشت خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی و تهیه‌کنندگی سعید بشیری شامگاه جمعه ۲۶ شهریور در به همت موسسه «هنروتجربه» در موزه سینما برگزار شد.

پیش از نمایش فیلم، احمد بهرامی کارگردان «دشت خاموش» و دارنده تندیس شیر بهترین فیلم بخش افق‌ها از فستیوال ونیز سال ۲۰۲۰، گفت: ممنونم که در شرایط سخت کرونا برای تماشای فیلم آمدید. در این سالن بسیاری از بزرگانی تشریف آوردند که از آن‌ها بسیار آموختم و سال‌ها است کارهای‌شان را دنبال می‌کنم. از سعید بشیری تشکر می‌کنم که برای ساخت «دشت خاموش» قدم پیش گذاشت و به بهترین شکل همراه ما بود، همچنین از تک‌تک عوامل فیلم ممنونم که ما را یاری دادند.

سعید بشیری تهیه‌کننده «دشت خاموش» نیز با خوشامدگویی به حضار بیان کرد: خیلی وقت است که منتظر اکران «دشت خاموش» در کشور خودمان بودیم. به دلیل شرایط شیوع ویروس کرونا این امکان پیش از این فراهم نشده بود و امشب خوشحالم که بالاخره «دشت خاموش» اکران خود را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم الان زمان مناسبی برای تشکر از عواملی باشد که با تمام توان و انرژی و با وجود سختی‌های فراوان، همدلانه ما را در ساخت «دشت خاموش» یاری کردند، از طرف خودم و احمد بهرامی از همه آن‌ها تشکر می‌کنم. امشب جای مسعود امینی‌تیرانی مدیر فیلمبرداری «دشت خاموش» که من و احمد بهرامی مدیون وی هستیم و به دلیل مسافرت نتوانست حضور داشته باشد، خالی است. امینی‌تیرانی تاثیر جدی‌ای بر کیفیت فیلم داشته است.

بشیری خاطرنشان کرد: از ناهید عزیزی مشاور کارگردان و بازیگردان، حسن مهدوی صداگذار، وحید رضویان مدیر صدابرداری و همکاران او، مهران رضایی، پویان درزی و مسعود قدسی گروه کارگردانی، جاوید جاویدنیا طراح صحنه و لباس، فواد قهرمانی آهنگساز، فربد صوفی مدیر تولید، مجید بختیاریان و هادی جهانبخش مدیران تدارکات، هادی معصومی جانشین تهیه‌کننده و ... و گروه بازیگران فیلم و به ویژه فرخ نعمتی که در گرمای شدید و سخت تابستان با ما همراه بودند، تشکر می‌کنم.

این تهیه‌کننده با اشاره به صبوری عوامل و بازیگران «دشت خاموش» اظهار کرد: ساخت فیلمی مستقل و با هزینه‌های محدود، قاعدتا سختی‌هایی خود را دارد اما همه دوستان صبوری کردند تا فیلم به بهترین شکل ساخته شود. قدردانی ویژه‌ای هم باید از سارا یاوری تدوینگر فیلم کنم که در تمام مراحل تولید فیلم از اولین روز تا مراحل پخش، جدی و دلسوزانه در کنار من و احمد بهرامی بود، ضمنا باید تشکر ویژه‌تری از سارا یاوری داشته باشم که در همه سال‌های مشترک زندگی با من همراه بود و مهر بی‌دریغی را نثار من کرد.

تهیه‌کننده «دشت خاموش» عنوان کرد: دلم نیامد اندوه یک‌ سال و نیم گذشته و از دست دادن عزیزان‌مان را در دل خودم نگه دارم و مایلم یادی کنم از هنرمندانی که از آن‌ها آموختم؛ از اکبر عالمی، محمدرضا شجریان، پرویز پورحسینی، علی معلم عزیز که همچنان بعد از سال‌ها جایش در سینما خالی است. حمیدرضا صدر، خسرو سینایی، یدالله نجفی عزیز که چندسال دورتر فوت کرد و جایش خالی است، یادی از مسعود مهرابی، نجف دریابندری و کامبوزیا پرتوی که فکر می‌کنم دنیا با حضور آن‌ها جای زیباتری برای زیستن بود، اما دست تقدیر آن‌ها را از ما گرفت.

بشیری در پایان گفت: نمایش امشب «دشت خاموش» را از طرف خودم، احمد بهرامی و دوستان دیگر به یاد و خاطره تلاش مستمر صنفی، جدیت، دلسوزی‌ها، حمایت‌ها، مهربانی و منش انسانیِ سنگ‌صبور سینمای ایران، مادر و فرشته سینمای ایران فرشته طائرپور تقدیم می‌کنیم.

در ادامه و پیش از اکران فیلم کلیپی به یاد زنده یاد فرشته طائرپور پخش شد.

پس از آن و در پایان فیلم سینمایی «دشت خاموش» با حضور مهمانان روی پرده رفت.