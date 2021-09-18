قهرمان رقابت های پدل جام ستارگان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون اسکواش، رقابت‌های پدل جام ستارگان از روز چهارشنبه در مجموعه ورزشی کشتیرانی آغاز شد و در نهایت تیم های سهراب درفشی، داریوش صابر و فرساد شاهی و امیر سینا صالح با برتری در مقابل رقبا به فینال رقابت ها راه پیدا کردند.

تیم فرساد شاهی و امیر سینا صالح موفق شدند در فینال با برتری ۲ بر صفر مقابل حریف به مقام قهرمانی برسند. تیم سهراب درفشی و داریوش صابر نیز در جایگاه دوم قرار گرفتند.

این مسابقات زیر نظر انجمن پدل ایران و به میزبانی باشگاه شاهین تهران برگزار شد.

مسابقات جام ستارگان در بخش های خانم ها و آقایان به صورت فصلی زیر نظر انجمن پدل ایران برگزار می شود.