به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «طعم شیرین تاریکی» به کارگردانی میترا رئیس محمدی به بخش مسابقه بیست و ششمین جشنواره La Matatena مکزیک راه پیدا کرد.

این جشنواره ۷ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۱ برابر با ۱۶ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۰ در شهر مکزیک برگزار می‌شود.

جشنواره La Matatena امسال به صورت ترکیبی فیزیکی و آنلاین برگزار می‌شود.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «پسربچه هفت ساله‌ای که با شخصیت بتمن همذات پنداری می‌کند، دوستانش را تشویق می‌کند که در تاریکی و با چشمان بسته از پله‌ها و خیابان عبور کنند و مادرش که از زندگی اش خسته و بیزار است …»

سایر عوامل فیلم کوتاه «طعم شیرین تاریکی» عبارتند از نویسنده و کارگردان: میترا رئیس محمدی، مدیر تولید: جواد تفرجی، مدیر فیلمبرداری: سینا علیپور، دستیار یک فیلمبردار: حسن تقی زاده، مجری نور: علیرضا مجیری، علی عبداللهی، دستیار فیلمبردار: محمد تبریزی، دلارام نصیری، پشتیبانی تجهیزات فیلمبرداری: فرشاد بشیرزاده، حسین جلیلی و شرکت سینمایی نور تابان، دستیار اول کارگردان و منشی صحنه: سارا داوری، موسیقی: آرسن برسمیان، گریم: سمانه مرادیان، تدوین و اصلاح رنگ و نور: بنیامین قچاق، صداگذار: علی علیدوستی.