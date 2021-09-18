به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دنیل کریگ با ایفای نقش برای پنجمین و آخرین بار در یکی از فیلم‌های «جیمزباند»، از رسیدن به آخر راه گفت.

وی که در فیلم‌های «کازینو رویال»، «ذره‌ای آرامش»، «اسکای‌فال»، «اسپکتر» و «زمانی برای مردن نیست» در نقش مامور مشهور دنیای جاسوسی جلوی دوربین رفته ۸ اکتبر با آخرین فیلم راهی پرده‌های سینماها می‌شود.

به تازگی اپل تی‌وی با مستندی به عنوان «جیمز باند بودن» به مسیر کریگ در این فیلم‌ها پرداخته و آخرین صحنه بازی وی در نقش جیمز باند در فیلم «زمانی برای مردن نیست» را نشان داده است. در این صحنه جیمز باند در حال دویدن از کادر خارج می‌شود و همراهی ۱۵ ساله وی با مامور ۰۰۷ به پایان می‌رسد. وی در شب فیلمبرداری آخرین پلان سخنان تاثیرگذاری ایراد کرده و همه اعضای دست‌اندرکار پروژه با درآغوش گرفتن همدیگر این لحظه را گرامی می‌دارند.

وی در سخنانش گفته است: افراد زیادی در این ۵ فیلم با من کار کردند و می‌دانم چیزهای زیادی درباره آنچه من درباره این فیلم‌ها فکر می‌کنم گفته شده… اما من عاشق هر لحظه از این فیلم‌ها بودم و به ویژه این آخری چون هر صبح که بیدار می‌شدم می‌دانستم این شانس را دارم که با شماها کار کنم و این بزرگ‌ترین افتخار در زندگی من بوده است. وی این حرف‌ها را در حالی بیان کرد که پس از آن نتوانست جلوی اشک‌هایش را بگیرد.

از ۷ اکتبر مشترکان اپل تی‌وی می‌توانند مستند «جیمز باند بودن» را به صورت رایگان تماشا کنند و «زمانی برای مردن نیست» از روز پس از آن راهی سینماها آمریکا می‌شود. بلیت‌های این فیلم از اکنون در حال فروش است.