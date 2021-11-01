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۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۱۸

به دلیل شیوع موج جدید؛

کرونا در چین«جیمزباند» را متوقف کرد/ تعطیلی ۱۴۰۰ سینما

کرونا در چین«جیمزباند» را متوقف کرد/ تعطیلی ۱۴۰۰ سینما

حدود یک هزار و ۴۰۰ سینما در کشور چین از جمله شهر پکن به دلیل شیوع موج جدیدی از کرونا تعطیل و اکران فیلم های مختلف از جمله جدیدترین قسمت «جیمزباند» متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «زمانی برای مردن نیست» به عنوان جدیدترین قسمت فیلم «جیمزباند» که به تازگی در سینماهای کشور چین اکران خود را شروع و به فروش نه چندان ویژه ۲۸/۲ میلیون دلاری دست پیدا کرده بود، به دلیل جلوگیری از موج جدید شیوع کرونا و تعطیلی تعداد زیادی از سالن های سینمای چین از جمله شهر پکن، متوقف شد.

این در حالی است که در سال ۲۰۱۵ فیلم «اسپکتر» از مجموعه فیلم های «جیمزباند» موفق شده بود در همین بازه زمانی فروشی ۴۴/۵ میلیون دلاری در سینماهای کشور چین داشته باشد.

در حال حاضر و بنا بر تصمیم مقامات چینی و برای جلوگیری از شیوع موج جدید ویروس کرونا در چندین استان این کشور، حدود یک هزار و ۴۰۰ سالن سینمای این کشور تعطیل شده اند.

در کل و طبق بررسی‌های انجام شده حدود ۱۳ درصد سالن‌های سینمای کشور چنین در آخر هفته جاری فعال نخواهند بود.

قوانین سختگیرانه جلوگیری از شیوع موج جدید ویروس کرونا در چین حاکی از آن است که این تعطیلی‌ها تا مدتی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5341077
فریبرز دارایی

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