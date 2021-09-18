روسیه: گفتگوهای نظامی مسکو-واشنگتن درباره آرکتیک آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «نیکلای کورچونف» از مقام های عالیرتبه شورای آرکتیک (محیط پیرامونی قطب شمال) می گوید روسیه و آمریکا مایل به همکاری و شفافیت در حوزه شمالگان هستند و بالاخره به رغم برخی اختلاف نظرها، گفتگوها درباره جنبه های نظامی-سیاسی آرکتیک را آغاز می کنند.

این در حالی است که سفارت آمریکا در مسکو نیز امروز شنبه اعلام کرد که دو کشور در باب مسائلی که منافع متقابل را تأمین می کند؛ با یکدیگر همکاری کرده اند و این روند به ممانعت از درگیری در منطقه آرکتیک منجر می شود.

پیشتر در اردیبهشت ماه نیز، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، از کشورهای حوزه آرکتیک خواست که از این به بعد، مسائل نظامی را نیز در بحث‌هایی که درباره آینده این منطقه می‌شود؛ بگنجانند.

وی در این باره افزود: خوب است روابط مثبتی که در شورای آرکتیک (شامل آمریکا، روسیه، کانادا، دانمارک، نروژ، ایسلند، سوئد و فنلاند) داریم را به حوزه نظامی نیز تعمیم دهیم.

لاوروف همچنین پیشنهاد داد تا مقامات نظامی کشورها در راستای کاهش تنش در این منطقه دیدارهایی داشته باشند.

این طور به نظر می‌آید که همزمان با سیاست چرخش به ایندوپاسیفیک که شامل انتقال نیرو و تجهیزات از غرب آسیا و تمرکز آنها در شرق قاره در راستای مهار چین است؛ آمریکا قصد دارد منطقه آرکتیک (شمالگان/ ناحیه پیرامون قطب شمال) را در آینده‌ای نه چندان دور به جدیدترین میدان نبرد خود تبدیل کند.

اقیانوس آرام در شمالی ترین بخش خود به دریای «برینگ» راه دارد که تنگه‌ای با همین نام را در خود جای داده است که آلاسکا (متعلق به آمریکا) را از منتهی الیه شرقی سیبری (متعلق به روسیه) جدا می‌کند. دریای برینگ همچنین محل رویارویی اقیانوس آرام و اقیانوس شمالگان است.

اگرچه آرکتیک کوچک‌ترین اقیانوس جهان است اما این ظرفیت را دارد که همزمان با ذوب شدن یخ‌های قطبی، به عنوان یک مسیر میانبر، ۷۵ درصد از کل جمعیت دنیا را به یکدیگر متصل کند.