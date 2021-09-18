اعتراض آنکارا به بیانیه ضد ترکیه ای کشورهای اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «تانجو بیلجیک» سخنگوی وزارت خارجه ترکیه از بیانیه مشترک ۹ کشور اروپایی حاشیه دریای مدیترانه به شدت انتقاد کرد و گفت بخش هایی که به مدیترانه شرقی، قبرس و مهاجرت مربوط است؛ درست به مانند سال های گذشته، متعصبانه و به دور از واقعیت است.

ترکیه همچنین از اروپا خواست از پیروی کورکورانه از یونان و قبرس جنوبی دست بردارد.

این در حالی است که در بیانیه ای که به امضای سران کشورهای کرواسی، قبرس، فرانسه، یونان، ایتالیا، پرتغال، مالت، اسلوونی و اسپانیا رسید؛ از ترکیه خواسته شده تا از رویکرد تهاجمی علیه یونان و قبرس جنوبی پرهیز کند و به تعهدات خود در قبال معاهدات بین المللی و حسن همجواری پایبند باشد.

در مقابل، ترکیه می گوید اقداماتش در شرق مدیترانه مبتنی بر قوانین بین المللی و برای حفظ منافع مردم قبرس شمالی و جمهوری ترکیه است.

اختلافات بین ترکیه با یونان و قبرس جنوبی بر سر بهره برداری از منابع گاز طبیعی در مدیترانه شرقی بالا گرفت حال آنکه اتحادیه اروپا با جانبداری از آتن، چندین بار آنکارا را به تحریم تهدید کرده است.