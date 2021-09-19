به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر صبح یکشنبه در حاشیه فعالیت این مرکز اظهار داشت: در راستای تسریع در اجرای واکسیناسیون عمومی این مرکز راهاندازی شده است.
علی احمدیزاده اضافه کرد: این مرکز به صورت تقریباً شبانهروزی فعال است و هر روز از ساعت هشت صبح تا ۱۲ شب خدمات واکسیناسیون در این مرکز ارائه میشود و انواع واکسن در این مرکز تزریق میشود.
وی خاطرنشان کرد: مرکز واکسیناسیون مستقر در نماز جمعه بوشهر اولین مرکز واکسیناسیون جهاد دانشگاهی در استان است که ظرفیت تزریق روزانه حدود هزار و ۵۰۰ دز واکسن را دارد.
رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در این مرکز ۲۴ نفر به صورت سه شیفت کاری مشغول به فعالیت هستند تا با بالاترین سرعت تزریق واکسن انجام شود.
وی ادامه داد: افرادی که در سامانه ثبتنام نکردهاند نیز با مراجعه به این مرکز میتوانند ثبتنام خود را انجام دهند و واکسن مورد نظر را دریافت کنند.
تسریع در واکسیناسیون
رئیس ستاد نماز جمعه بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: به منظور تسریع در واکسیناسیون همه عوامل باید دست به دست هم بدهند تا در سریعترین زمان همه افراد واکسینه شوند.
حجتالاسلام سید نعمتالله رکنی خاطرنشان کرد: در همین راستا مصلی جمعه بوشهر تجهیز شده تا عملیات واکسیناسیون عمومی مردم بوشهر در این محل انجام شود.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت بوشهر مصلی اقدامات لازم برای تجهیز مصلی جمعه را برای واکسیناسیون انجام داده و اکنون افراد میتوانند با ثبتنام در سامانه برای واکسیناسیون به این مرکز مراجعه کنند.
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