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۲۸ شهریور ۱۴۰۰، ۹:۳۸

مرکز جدید تزریق واکسن در مصلای جمعه بوشهر راه‌اندازی شد

مرکز جدید تزریق واکسن در مصلای جمعه بوشهر راه‌اندازی شد

بوشهر- به منظور تسریع در واکسیناسیون، جهاد دانشگاهی استان بوشهر مرکز جدید تزریق واکسن را در مصلای جمعه بوشهر راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر صبح یکشنبه در حاشیه فعالیت این مرکز اظهار داشت: در راستای تسریع در اجرای واکسیناسیون عمومی این مرکز راه‌اندازی شده است.

علی احمدی‌زاده اضافه کرد: این مرکز به صورت تقریباً شبانه‌روزی فعال است و هر روز از ساعت هشت صبح تا ۱۲ شب خدمات واکسیناسیون در این مرکز ارائه می‌شود و انواع واکسن در این مرکز تزریق می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مرکز واکسیناسیون مستقر در نماز جمعه بوشهر اولین مرکز واکسیناسیون جهاد دانشگاهی در استان است که ظرفیت تزریق روزانه حدود هزار و ۵۰۰ دز واکسن را دارد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در این مرکز ۲۴ نفر به صورت سه شیفت کاری مشغول به فعالیت هستند تا با بالاترین سرعت تزریق واکسن انجام شود.

وی ادامه داد: افرادی که در سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند نیز با مراجعه به این مرکز می‌توانند ثبت‌نام خود را انجام دهند و واکسن مورد نظر را دریافت کنند.

تسریع در واکسیناسیون

رئیس ستاد نماز جمعه بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: به منظور تسریع در واکسیناسیون همه عوامل باید دست به دست هم بدهند تا در سریع‌ترین زمان همه افراد واکسینه شوند.

حجت‌الاسلام سید نعمت‌الله رکنی خاطرنشان کرد: در همین راستا مصلی جمعه بوشهر تجهیز شده تا عملیات واکسیناسیون عمومی مردم بوشهر در این محل انجام شود.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت بوشهر مصلی اقدامات لازم برای تجهیز مصلی جمعه را برای واکسیناسیون انجام داده و اکنون افراد می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه برای واکسیناسیون به این مرکز مراجعه کنند.

کد مطلب 5308074

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