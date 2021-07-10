مسئول بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش گستردهای به منظور گسترش واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در استان بوشهر صورت گرفته است.
مراد علی فولادوند با اشاره به راهاندازی دومین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در بوشهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر واکسیناسیون افراد بین ۶۵ تا ۷۰ سال و جاماندگان سنین ۷۰ سال به بالا در این مرکز انجام میشود.
وی اضافه کرد: اگر واکسن مورد نیاز به موقع تأمین شود، کار واکسیناسیون بدون هیچ وقفهای انجام خواهد شد تا پوشش به جایی برسد که به قطع چرخه اپیدمی کمک شود.
فولادوند ادامه داد: این مرکز تجمیعی واکسیناسیون در نوبت صبح از ساعت هشت تا ۱۳ و بعد از ظهر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ فعال است و دو نوع واکسن ایرانی و خارجی به جامعه هدف تزریق میشود.
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