دریافت 19 MB کد مطلب 5309276 https://mehrnews.com/xW8hB ۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ۱۵:۱۱ کد مطلب 5309276 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ۱۵:۱۱ مراسم خاکسپاری بوتفلیقه رئیسجمهور سابق الجزایر بوتفلیقه هفتمین رئیسجمهور الجزایر پس از استقلال از فرانسه بود که در سن ۸۴ سالگی درگذشت. کپی شد مطالب مرتبط عبدالعزیز بوتفلیقه درگذشت تاریخ برگزاری انتخابات سراسری الجزایر اعلام شد الجزایر حریم هوایی خود را به روی مغرب بست چرایی تولد حراک شعبی/ وقتی عکس امام خمینی در خانه الجزایریها بود برچسبها عبدالعزیز بوتفلیقه مرگ بوتفلیقه الجزایر فرانسه
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