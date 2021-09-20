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کد مطلب 5309276
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۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ۱۵:۱۱

مراسم خاکسپاری بوتفلیقه رئیس‌جمهور سابق الجزایر

مراسم خاکسپاری بوتفلیقه رئیس‌جمهور سابق الجزایر

بوتفلیقه هفتمین رئیس‌جمهور الجزایر پس از استقلال از فرانسه بود که در سن ۸۴ سالگی درگذشت.

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