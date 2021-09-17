عبدالعزیز بوتفلیقه درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری بامداد شنبه از درگذشت «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور سابق الجزایر خبر دادند.

بر اساس این گزارش، ریاست جمهوری و تلویزیون الجزایر بامداد شنبه اعلام کردند که عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور سابق این کشور درگذشت.

بوتفلیقه هفتمین رئیس جمهور الجزایر پس از استقلال از فرانسه در سال ۱۹۶۲ میلادی بود و در سال ۱۹۹۹ این منصب را عهده دار گردید.

وی در سال ۲۰۰۴ با شکست «علی بن فلیس» و کسب ۸۴.۹۹ درصد آرای رای دهندگان برای دومین بار به سمت ریاست جمهوری الجزایر برگزیده شد. این در حالی است که بن فلیس تنها ۶.۴۲ درصد آرا را به خود اختصاص داد.

بوتفلیقه در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ برای سومین و چهارمین بار مجدداً سمت ریاست جمهوری الجزایر را عهده دار گردید.

وی در ماه آوریل ۲۰۱۹ و چند ماه پس از در اختیار گرفتن ریاست جمهوری برای پنجمین بار، پس از اعتراضات گسترده از سمت خود استعفا داد.