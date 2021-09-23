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۱ مهر ۱۴۰۰، ۱۹:۱۱

براساس تازه‌ترین بررسی اپلیکیشن ماسک؛

۲۹ نقطه کشور در وضعیت قرمز کرونایی/رنگ ۳۰ شهر آبی شد

۲۹ نقطه کشور در وضعیت قرمز کرونایی/رنگ ۳۰ شهر آبی شد

تاره‌ترین رنگ‌بندی کرونایی مناطق مختلف کشور در در اپلیکیشن ماسک منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رنگ‌بندی شنبه سوم مهر ماه ۱۴۰۰ در اپلیکیشن ماسک منتشر شد.

شهرستان‌های قرمز

تبریز و ملکان (آذربایجان‌شرقی)، ارومیه، اشنویه، بوکان، تکاب، خوی، سردشت، شاهین دژ، مهاباد، میاندوآب و نقده (آذربایجان‌غربی)، بانه، دهگلان، دیواندره، سقز، سنندج، کامیاران و مریوان (کردستان)، اسلام‌آبادغرب، پاوه، جوانرود، روانسر، سرپل‌ذهاب، کرمانشاه، گیلان‌غرب و هرسین (کرمانشاه)، ساوه و محلات (مرکزی)

روند بستری در استان‌های آذربایجان‌غربی و کردستان همچنان افزایشی و وضعیت پرخطر است.

مردم در شهرهای آبی، زرد و نارنجی حتی پس از دریافت واکسن باید کماکان مراقبت‌های بهداشتی را رعایت کنند. عادی‌انگاری می‌تواند به موج جدید بیماری منجر شود.

وضعیت رنگ بندی

۲۹ شهرستان قرمز
۲۲۴ شهرستان نارنجی
۱۶۵ شهرستان زرد
۳۰ شهرستان آبی

کد مطلب 5311964

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