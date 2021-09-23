۲۹ نقطه کشور در وضعیت قرمز کرونایی/رنگ ۳۰ شهر آبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رنگ‌بندی شنبه سوم مهر ماه ۱۴۰۰ در اپلیکیشن ماسک منتشر شد.

شهرستان‌های قرمز

تبریز و ملکان (آذربایجان‌شرقی)، ارومیه، اشنویه، بوکان، تکاب، خوی، سردشت، شاهین دژ، مهاباد، میاندوآب و نقده (آذربایجان‌غربی)، بانه، دهگلان، دیواندره، سقز، سنندج، کامیاران و مریوان (کردستان)، اسلام‌آبادغرب، پاوه، جوانرود، روانسر، سرپل‌ذهاب، کرمانشاه، گیلان‌غرب و هرسین (کرمانشاه)، ساوه و محلات (مرکزی)

روند بستری در استان‌های آذربایجان‌غربی و کردستان همچنان افزایشی و وضعیت پرخطر است.

مردم در شهرهای آبی، زرد و نارنجی حتی پس از دریافت واکسن باید کماکان مراقبت‌های بهداشتی را رعایت کنند. عادی‌انگاری می‌تواند به موج جدید بیماری منجر شود.

وضعیت رنگ بندی

۲۹ شهرستان قرمز

۲۲۴ شهرستان نارنجی

۱۶۵ شهرستان زرد

۳۰ شهرستان آبی