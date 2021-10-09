آینده مدیریت پولادگر در گرو انتخابات آسیا/ ماندن یا رفتن به وزارت

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون جهانی تکواندو فردا یکشنبه به صورت آنلاین و در پست‌های رئیس، اعضای هیأت اجرایی و حسابرس برگزار خواهد شد. برای پست ریاست «چانگ وون چو» رئیس فعلی تنها نامزدی است که ثبت نام کرده و در چهار سال آینده نیز سکان هدایت تکواندو جهان در دستان وی خواهد بود.

همزمان با این انتخابات، اتحادیه‌های قاره‌ای می‌بایست انتخابات خود را برگزار کنند. در آسیا نیز انتخابات از ساعت ۱۶ به وقت کره جنوبی (۱۲ به وقت تهران) آغاز می‌شود و ۹۰ دقیقه به طول خواهد انجامید. تکواندو ایران در این انتخابات تنها یک نماینده دارد؛ سید محمد پولادگر همانند دوره‌های گذشته برای نشستن روی صندلی نایب رئیسی آسیا ثبت نام کرده و باید با ۵ رقیب دیگر رقابت کند.

«ابوبکر عبدالطیف» از عربستان، «احمد تابسوام» از پاکستان، «بانک یانگ» از کره جنوبی، «محمد منصور» از یمن و «ترونگ» از ویتنام رقبای رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان در این انتخابات هستند.

اما نکته اصلی اینجاست که این انتخابات برای پولادگر اهمیت فوق العاده حیاتی نسبت به دوره‌های گذشته دارد. طبق اساسنامه جدید انتخابات فدراسیون‌های ورزشی نفراتی که سه دوره یا بیشتر مسئولیت فدراسیون‌ها را برعهده داشته‌اند، تنها در صورتی می‌توانند دوباره ثبت نام کنند که در نهاد بین المللی آن رشته ورزشی مسئولیت داشته باشند. تبصره‌ای که از سوی برخیمدیران وزارت ورزش برای ماندن خودشان در ورزش در این اساسنامه جای گرفت.

به عبارت ساده‌تر مجوز حضور رئیس دیرپای فدراسیون تکواندو که بیش از ۲۵ سال با عناوینی چون رئیس و نایب رئیس مسئولیت تکواندو کشور را برعهده داشته برای ثبت نام دوباره در انتخابات فدراسیون، اخذ آرای لازم در انتخابات ۱۸ مهرماه برای تصدی پست نایب رئیسی آسیاست. البته که با ارتباط خوبی که پولادگر با «کی سوک لی» رئیس اتحادیه آسیا دارد و مهمتر از آن نقش تعیین کننده «شین چال کانگ» سرمربی پیشین تیم ملی و رئیس افتخاری کمیته فنی احتمال انتخاب وی بالاست.

با وجود شیب تند سقوط تکواندو ایران در سالهای اخیر که بخش عمده‌ای از آن به مدیریت غلط و پر اشتباه بر می‌گردد، شواهد و قرائن نشان می‌دهد که پولادگر قصدی برای ترک تکواندو ندارد و همچنان تمایل زیادی به حفظ صندلی ریاست دارد.

در واقع رشته‌ای که خود او یکی از عوامل پیشرفت آن طی سالهای نه چندان دور بوده، حالا با دست خود او با سرعت غیر قابل باوری عناوین و افتخارات کسب شده را از دست می‌دهد.

پولادگر یکی از گزینه های وزیر ورزش برای حضور در مسئولیت معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای این وزارتخانه است و حل شدن معادله حضورش در فدراسیون تکواندو یا جدایی از این فدراسیون در این حضور تاثیرگذار خواهد بود.

در انتخابات فردا، برای انتخاب ۱۱ عضو هیأت اجرایی آسیا نیز رأی گیری خواهد شد که در این بخش هم ۱۶ نفر ثبت نام کرده اند. در حالی که فدراسیون تکواندو کشورمان می‌توانست نام‌های آشنایی چون هادی ساعی، یوسف کرمی، بهزاد خداداد، محمد باقری معتمد، هادی افشار و بسیاری دیگر از نام‌های آشنا و تحصلیکرده را برای این بخش معرفی کند، ترجیح داده شد تا رئیس را فقط برای نایب رئیسی آسیا نامزد کنند.