علی نیکزاد در حاشیه سفر به شهرستان شاهین شهر و میمه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف سفر به این شهرستان اظهار داشت: این سفر که در آن هیئتی از معاونان وزرای کابینه دولت سیزدهم ما را همراهی می‌کردند به منظور بازدید از پروژه‌های عمرانی این شهرستان و بررسی چالش‌های این منطقه انجام شد.

تخصیص ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای دو پروژه در شاهین شهر

وی با بیان اینکه تأمین اعتبار برای ورزشگاه ملت شاهین شهر از محل ماده ۲۳ و حل مشکلات فاضلاب شهرهای دو شهرستان از محل اعتبارات ماده ۵۶ در این سفر مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: برای هر دو پروژه تخصیص ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای حل مشکلات شهرستان شاهین شهر و میمه صورتجلسه هشت بندی مصوب شد که به ثمر رسیدن آن باید از سوی مسئولان استان از سازمان برنامه و بودجه و وزارت‌خانه‌های مربوط پیگیری شود.

۹۰ درصد بودجه کشور در وزارتخانه‌ها متمرکز شده است

وی در ادامه با بیان اینکه از بودجه یک هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومانی دولت تنها ۱۰ درصد به استان‌ها اختصاص یافته است، افزود: مابقی بودجه متمرکز بر وزارت خانه‌ها شده که باید این رویه اشتباه اصلاح و سهم بیشتری برای این همه مسائل و مشکلات استان‌ها به ویژه در حوزه عمرانی اختصاص یابد.

نیکزاد ادامه داد: در زمینه رفع تنش‌های آبی در استان اصفهان مجلس نگاه ویژه خواهد داشت تا این مشکلات برطرف شود.