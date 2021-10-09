تجلیل آکادمی فیلم اروپا از اولین کارگردان زن برنده خرس طلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مارتا مزاروس فیلمساز پیشگام مجارستانی دریافت‌کننده جایزه یک عمر دستاورد حرفه‌ای امسال آکادمی اروپا خواهد بود.

نخستین فیلم مزاروس یعنی «دختر» محصول سال ۱۹۶۸ اولین فیلم سینمایی ساخته شده توسط یک زن در مجارستان بود. این کارگردان ۹۰ ساله در مسیر حرفه‌ای کاری طولانی مدت خود تا حدود زیادی روی زندگی زنان متمرکز بوده و اغلب از تجربه‌های خانواده خودش بهره برده است.

مزاروس سال ۱۹۷۵ با فیلم «فرزندخواندگی» که نمایشی صمیمی از رابطه بین یک زن میان‌سال تنها با دختری ۱۷ ساله بود به محبوبیت جهانی رسید. این فیلم جایزه خرس طلایی بهترین فیلم را در فستیوال فیلم برلین به خود اختصاص داد و نام خود را به عنوان نخستین کارگردان زنی که توانست جایزه برتر برلیناله را برنده شود، در تاریخ ثبت کرد.

فیلم «۹ ماه» او هم در سال ۱۹۷۷ توانست برنده جایزه فیپرشی منتقدان بین‌المللی فستیوال فیلم کن شود. بعد از آن مزاروس با «درست مثل خانه» توانست یک سال بعد جایزه صدف نقره‌ای فستیوال فیلم سن سباستین را به خانه ببرد.

آکادمی فیلم اروپا در بیانیه‌ای مزاروس را «یکی از چشمگیرترین کارگردان زن» سینمای اروپا خواند. این نخستین باری است که جایزه دستاورد این آکادمی به یک کارگردان زن اهل اروپای مرکزی یا شرقی می‌رسد.

پلتفرم نمایش فیلم هنری MUBI به مناسبت اهدای این جایزه تمرکز ویژه‌ای روی مزاروس می‌گذارد و از اواسط نوامبر به بعد گلچینی از فیلم‌های او را پخش می‌کند.

مزاروس این جایزه را در سی‌ و چهارمین جوایز فیلم اروپا که روز یازدهم دسامبر در برلین برگزار می‌شود دریافت خواهد کرد.