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۲۱ مهر ۱۴۰۰، ۲۱:۰۰

در دیداری دوستانه؛

فولاد خوزستان در برابر نفت آبادان شکست خورد

فولاد خوزستان در برابر نفت آبادان شکست خورد

اهواز- تیم فوتبال فولاد خوزستان در یک بازی دوستانه مقابل تیم صنعت نفت آبادان شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه تیم فوتبال فولاد خوزستان در نهمین دیدار تدارکاتی پیش فصل خود در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف تیم فولاد صنعت نفت آبادان رفت و در نهایت این دیدار با نتیجه دو بر یک به سود صنعت نفت آبادان به پایان رسید.

حسن بیت‌سعید و شروین بزرگ برای نفت آبادان و ساسان انصاری برای فولاد خوزستان در نیمه اول این مسابقه گلزنی کردند.

این آخرین دیدار تدارکاتی فولادی‌ها با حریفان لیگ برتری پیش از شروع مسابقات در لیگ بیست و یکم بود.

قرمزپوشان اهوازی در هفته اول مسابقات باید در اهواز به مصاف پرسپولیس بروند اما هنوز تاریخ دقیق برگزاری این دیدار مشخص نشده است.

کد مطلب 5327160

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