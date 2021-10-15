به دنبال کمیته حقیقت یاب بین الملی درباره انفجار بندر بیروت بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، رئیس حزب نیروهای لبنانی در مصاحبه‌ای تلویزیونی با اشاره به حوادث روز پنج شنبه در بیروت گفت: آنچه دیروز شاهد آن بودیم یک حادثه ۷ می کوچک است زیرا ما باید به هدف اصلی در پشت ۷ می که این بار تحقیق درباره جنایت بندر (بیروت) است، برگردیم.

«سمیر جععج» افزود: یک نوع حادثه ۷ می در میان مسیحیان برای دستیابی به هدف که تا این لحظه برکناری قاضی طارق بیطار است، ضروری بود بویژه اینکه وی تحقیق درباره انفجار بندر بیروت را ناکارآمد کرد و هیچ گونه قصد و غرض شخصی علیه قاضی بیطار وجود ندارد.

جعجع گفت: برای اینکه با صراحت کامل صحبت کنم می گویم هنگامی که قاضی بیطار تعیین شد من او را نمی‌شناختم و وقتی چهره کودکانه وی را در عکس دیدم با خودم گفتم برای تحقیق درباره پرونده‌ای به این بزرگی این قاضی حقیر را تعیین کرده اند؛ او چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

وی افزود: صادقانه بگویم من درک روشنی برای علت اصرار آنها جهت ناکارآمد کردن تحقیقات ندارم اما در این خصوص به شاخص‌های عملی که همه ما داریم تکیه می‌کنم. ما یکی دو ماه پس از تعیین قاضی بیطار به تلاش برای تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی ادامه دادیم. بر این اساس که معتقد بودیم شمار زیادی از مقامات دولت لبنان به نحوی از انحا با انفجار بندر ارتباط دارند و این قاضی حقیر نمی‌تواند کاری انجام دهد.

جعجع مدعی شد: ما در تحقیقات داخلی به نتیجه‌ای نخواهیم رسید بنابراین بهتر است از ابتدا به دنبال کمیته حقیقت یاب بین المللی باشیم. من نمی‌خواهم بگویم قبل از ۱۴ اکتبر مانند بعد آن نیست اما لبنانی‌ها از حزب الله خسته شده اند. اگر کسی به ما تجاوز کند ما از خود دفاع خواهیم کرد و عزت ما بسیار مهم است.

وی از اقدام اطلاعات لبنان در احضار اشخاصی در منطقه عین الرمانه ابراز تأسف کرد و گفت: این افراد در خانه‌ها و منطقه خود نشسته بودند، اشکالی ندارد آنها را احضار کنید اما اولویت احضار کسانی است که برای حمله به آنها آمده بودند، چرا که تجاوزگر باید قبل از شخصی که مورد تجاوز قرار گرفته احضار شود.

جعجع افزود: من فکر می‌کنم که جوانان جریان ملی آزاد در یک وادی و رهبری آن در وادی دیگر هستند البته آنها در کنار مردم بودند.

وی گفت: نخستین هدف ما براندازی اکثریت فعلی است زیرا کشور را به وضعیت فعلی رسانده است و آینده گاهی با اکثریت و گاهی با اقلیت است اما هنوز نمی‌دانیم.

لازم به ذکر است که رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان امروز در مراسم تشییع شهدای جنایت دیروز الطیونه گفت: «قوات لبنانیه» عامل شهادت تظاهرات‌کنندگان حوادث بیروت هستند و ما اجازه نخواهیم داد خون شهدایمان هدر رود.