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۲۳ مهر ۱۴۰۰، ۱۷:۲۲

شیخ صفی‌الدین:

جنایت «الطیونه» توسط قوات لبنانیه برای فتنه داخلی برنامه‌ریزی شد

جنایت «الطیونه» توسط قوات لبنانیه برای فتنه داخلی برنامه‌ریزی شد

رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان امروز در مراسم تشییع شهدای جنایت دیروز الطیونه گفت: «قوات لبنانیه» عامل شهادت تظاهرات‌کنندگان حوادث بیروت هستند و ما اجازه نخواهیم داد خون شهدایمان هدر رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «سید هاشم صفی‌الدین» رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان امروز در سخنانی در مراسم تشییع شهدای جنایت دیروز الطیونه با اشاره به حوادث روز گذشته اظهار داشت: قوات لبنانیه عامل شهادت تظاهرات کنندگان حوادث بیروت هستند.

وی با بیان این مطلب افزود: نه وارد جنگ داخلی خواهیم شد و نه فتنه مذهبی. هرگز اجازه نمی‌دهیم خون شهدای ما هدر برود.

هاشم صفی‌الدین در ادامه گفت: تظاهرات دیروز علیه سیاسی کاری و ظلم قاضی بیطار مسالمت‌آمیز است و این حق طبیعی ما است. ما در جنبش امل و حزب الله فراخوانی ارسال نکردیم که در این صورت تعداد تظاهرات کنندگان بسیار زیاد می‌بود.

وی ادامه داد: اگر طرح برنامه‌ریزی شده برای تظاهرات دیروز نبود، این امکان وجود داشت که تجمع ما عادی تمام شود. وی افزود که نیروهای امنیتی به ما اطلاع دادند که همه چیز آرام و شرایط مناسب است و امنیت نیز برقرار است از این رو ما پویش خود را ادامه دادیم.

رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان ادامه داد: آنچه توقع نداشتیم این بود که یک جریان یا یک حزب تصمیم چنین کشتاری را بگیرد. همانطور که داعش و النصره برای لبنان تهدید و خطر بودند امروز طرح‌های آمریکا نیز یک خطر و تهدید برای لبنان است.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا تمامی مصیبت‌ها را برای جهان به ارمغان آورد و اکنون در اندیشه مصیبتی جدید برای لبنان است.

کد مطلب 5328243

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