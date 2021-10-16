به گزارش خبرنگار مهر، حمیده خاتون هلال بحر صبح شنبه در نشست با مسئولان محیط زیست بوشهر اظهار داشت: تشکیل کمیسیون بهداشت و سلامت شورا یکی از اقدامات خوب شورای ششم بود و ما قطعاً اهتمام ویژه ای نسبت به مسائل بهداشتی و سلامت شهروندان خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: ما در شهر با مشاغل و صنایع آلوده و خطرناک مواجه هستیم که سلامت و امنیت شهروندان را به خطر انداخته و برای خروج آنها از شهر باید محیط زیست همراه با سایر دستگاه‌های حمایت از تولید اقدام جدی انجام دهد.

رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای شهر بوشهر تصریح کرد: امیدواریم محیط زیست نقش پر رنگ تری در مسائل و مشکلات زیست محیطی شهری تا حصول نتیجه در مدت زمان کوتاه داشته باشد.

وی در خصوص تشکیل کمیته زیست محیطی در شورا بیان کرد: عدم حل مشکلات در زمینه پسماند شهری، سگ‌های بلاصاحب، آلودگی دریا و شنا گاه‌ها، آلودگی کارخانه آسفالت حاکی از آن است که اقدامات، پیگیری‌ها به نحوی نبوده که ایجاد رضایت‌مندی مطلوبی را داشته باشد.

هلال بحر تاکید کرد: انتظار داریم محیط زیست در کنار شورا توان مضاعف شورا در راستای جذب بودجه و همراهی مسئولین استان به منظور رسیدن به اهداف مشترک شهرداری و محیط زیست باشد.