۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۲۹

توجه شورای چهارم به سلامت شهروندان/ تقدیر از رئیس شورا

عضو شورای اسلامی شهر تهران، حضور رئیس شورا در کمیسیون سلامت شورای شهر تهران را نشانه توجه شورای چهارم به موضوعات و مباحث مرتبط با سلامت شهروندان دانست.

دکتر رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حضور آقای مسجد جامعی در کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، نشان از اهمیت موضوع سلامت در برنامه های شورای چهارم دارد.

وی ضمن تقدیر از رئیس شورای شهر تهران برای عضویت در کمیسیون سلامت شورا، افزود: موضوعات همچون سلامت و بهداشت، از اهمیت ویژه ای در برنامه های مدیریت شهری و شورای شهر برخوردار است. به طوریکه تشکیل کمیسیون سلامت، حکایت از این واقعیت دارد که اعضای شورای چهارم به مقوله سلامت شهروندان توجه ویژه ای دارند.

عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با تاکید بر ارائه برنامه های این کمیسیون برای ارتقای سلامت شهروندان و مقابله با معضلات زیست محیطی، تصریح کرد: با تشکیل کمیسیون سلامت، به دنبال تهیه طرحها و برنامه هایی هستیم که با اجرایی شدن آنها، شاهد بهبود وضعیت سلامت شهروندان باشیم.

