سفر هیئت طالبان به ازبکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، «احمد الله وثیق» عضو کمیسیون فرهنگی طالبان صبح امروز شنبه در پیامی اعلام کرد که یک هیئت عالی رتبه حکومتی تحت رهبری مولوی عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر دولت موقت طالبان در سفری یک روزه عازم ازبکستان شده است.

محور گفتگوهای هیئت طالبان با مقامات ازبکستانی گسترش تجارت دوجانبه، ترانزیت، خط آهن و انتقال برق اعلام شده است.

طبق اعلام وثیق، برخی وزرای کابینه، رؤسای مستقل و تجار ملی در ترکیب این هیئت اعزامی هستند.

سفر هیئت طالبان به کشور ازبکستان در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته «عبدالعزیز کاملوف» وزیر خارجه ازبکستان به کابل سفر کرده بود.

سخنگوی وزارت خارجه طالبان با انتشار پیامی توئیتری در این خصوص اعلام کرده بود که وزیر خارجه ازبکستان متعهد شده تا روابط افغانستان و ازبکستان بر منافع مشترک متمرکز باشد و تحت تأثیر مسائل دیگر قرار نگیرد.

عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان اعلام کرده بود که کشورش به تعهدات ترانزیتی، تجاری و انرژی با افغانستان پایبند خواهد ماند.

لازم به ذکر است، وزیر خارجه ازبکستان دومین وزیر خارجه‌ای است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به کابل سفر کرده است.

پیشتر، وزیر خارجه قطر برای دیدار و مذاکره با مقامات دولت طالبان به افغانستان سفر کرده بود.