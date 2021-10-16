به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه ازبکستان اعلام کرد که نشست میان هیئت‌های این کشور و طالبان به ریاست عبدالسلام حنفی، معاون نخست وزیر دولت موقت طالبان امروز در شهر ترمز آغاز شده است.

بر این اساس، قرار است طرفین در این نشست مسائل اقتصادی و تجاری را مورد بحث و گفتگو قرار دهند.

عبدالسلام حنفی صبح امروز پیش از سفر به ازبکستان به طلوع‌نیوز گفته بود: ما درباره روابط دوجانبه و همچنین تقویت روابط اقتصادی، انتقال انرژی برق و خط آهن گفتگو می‌کنیم.

حنفی در ادامه افزود: در این دیدار درباره همکاری‌ های بانکی میان افغانستان و ازبکستان نیز گفتگو خواهد شد.

این در حالی است که عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان در اوایل ماه جاری از افغانستان دیدار و با مسئولان طالبان دیدار و گفتگو کرده بود.