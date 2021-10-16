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کد مطلب 5328652
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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۲

تصاویری از رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۰

تصاویری از رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۰

یازدهمین رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت در منطقه کویر مرکزی ایران برگزار شد.

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    نظرات

    • امیر اشکانی IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      2 1
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      دقت کردین دیگه کسی نمیگه این همه سلاح و تجهیزات جنگی برا چی می‌سازیم...... اگر نبود همین سلاح و تجهیزات جلو رژیم باکو هم باید زانو میزدیم زنده باد ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
    • یک ایرانی IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      2 1
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      امنیت باشه کمکم شکم سیر میشه و مغز اختراع میکنه انشا الله چن سال بعد یکی از ابر قدرت ها میشیم
    • علیرضا IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
      1 0
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      با یاری خدا واهل بیت (ع) وبا یاری دانشمندان ایران زمین پوزه دشمنان را به خاک مالید انشالله

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