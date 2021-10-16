دریافت 64 MB کد مطلب 5328652 https://mehrnews.com/xWjn2 ۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۲ کد مطلب 5328652 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۲ تصاویری از رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۰ یازدهمین رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت در منطقه کویر مرکزی ایران برگزار شد. کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از مرکز کنترل و فرماندهی پدافند هوایی هوافضای سپاه غرش سامانههای پدافندی سوم خرداد و طبس سردار فدوی: کشورهای همسایه یک خانواده هستند/ در معرض شیطنتها قرار نگیریم انهدام اهداف متخاصم توسط سامانههای پدافند هوایی سپاه ارتش در مقابل هر تهدیدی میایستد/ هیچکس نمیتواند توان دفاعی ما را نادیده بگیرد رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت ۱۴۰۰ پایان یافت استفاده از فناوری هوش مصنوعی در سامانههای فرماندهی پدافندی لحظه شلیک سامانه پدافندی دزفول در رزمایش مدافعان آسمان ولایت سامانههای پدافندی ارتش و سپاه در سراسر کشور مستقر هستند برچسبها رزمایش رزمایش مدافعان آسمان ولایت 7 سامانه پدافند هوایی پدافند هوایی نیروی پدافند هوایی ارتش فناوری رادار
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