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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۲:۳۹

فرماندار رضوانشهر:

پیگیر حقوق معوقه کارگران سد شفارود هستیم

پیگیر حقوق معوقه کارگران سد شفارود هستیم

رضوانشهر- فرماندار رضوانشهر با اشاره به اختلاف پیمانکار و کارفرما در اجرای سد شفارود و عدم پرداخت حقوق کارگران، گفت: پیگیر حقوق معوقه کارگران سد شفارود هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قاسمی در جلسه شورای اداری رضوانشهر با اشاره به روند اجرای طرح ملی سد مخزنی شفارود، گفت: به دلیل وجود اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در اجرای این سد، مشکلاتی در زمینه پرداخت حقوق کارگران به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰۰ نفر از کارگران این طرح ملی مشغول هستند، اضافه کرد: این کارگران چند ماهی است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

فرماندار رضوانشهر با اشاره به پیگیری‌های انجام شده از سوی مسئولان شهرستان و استان در این زمینه، افزود: متأسفانه هنوز نتیجه مطلوبی در این زمینه به دست نیامده است.

وی با تأکید بر پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه مطلوب، ادامه داد: فقط ۲۰ درصد کارگران این طرح، تا پایان اردیبهشت حقوق و دستمزد دریافت کرده‌اند و بقیه همچنان در انتظار تصمیم مسئولان و مجریان پروژه سد هستند.

کد مطلب 5328719

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