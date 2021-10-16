اعلام برنامه نمایش آثار دومین دوره «نگاهی بر سینمای چین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه «هنر و تجربه»، برنامه نمایش فیلم‌های حاضر در دومین دوره «نگاهی بر سینمای چین» که به همت موسسه «هنر و تجربه» و سفارت چین در ایران از ۲۴ تا ۳۰ مهر برگزار می‌شود، اعلام شد.

بدین ترتیب روز شنبه ۲۴ مهر پس از مراسم افتتاحیه این هفته، فیلم «سایه» به کارگردانی ژانگ ییمو سانس ۱۸ در خانه هنرمندان به نمایش در خواهد آمد همچنین سایت هاشور فیلم‌های «بازگشت به خانه» به کارگردانی ژانگ ییمو را در ساعت ۱۸ تا ۱۹:۴۵ و «پرواز با درنا» اثر لی رویجون را در ساعت ۲۰:۲۰ تا ۲۲ در همین روز اکران آنلاین می‌کند.

خانه هنرمندان روز یکشنبه ۲۵ مهر در سانس ۱۷ تا ۱۹ با فیلم «آدم کش» ساخته هو شیائو-شین میزبان علاقه‌مندان خواهد بود. همچنین سایت هاشور در این روز ۲ فیلم «آواز ققنوس» به کارگردانی وو تیان مینگ در ساعت ۱۸ تا ۱۹:۵۰ و «من کسی هستم» اثر یی تونگ شینگ در ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۴۰ را به شیوه آنلاین می‌دهد.

روز دوشنبه ۲۶ مهرماه فیلم «بازگشت به خانه» به کارگردانی ژانگ ییمو در سانس ۱۷ تا ۱۹ خانه هنرمندان و ۲ اثر «سایه» ساخته ژانگ ییمو ساعت ۱۸ تا ۲۰ و «آدم کش» به کارگردانی هو شیائو-شین ساعت ۲۰:۱۰ تا ۲۲ در سایت هاشور اکران می‌شوند.

خانه هنرمندان روز سه‌شنبه ۲۷ مهر فیلم «آواز ققنوس» به کارگردانی وو تیان مینگ را در سانس ۱۷ تا ۱۹ اکران می‌کند و در همین روز ۲ فیلم «پرواز با درنا» اثر لی رویجون ساعت ۱۸ تا ۱۹:۴۵ و «بازگشت به خانه» ساخته ژانگ ییمو ساعت ۲۰ تا ۲۱:۵۰ در سایت هاشور نمایش آنلاین داده می‌شوند.

روز چهارشنبه ۲۸ مهر فیلم «من کسی هستم» به کارگردانی یی تونگ شینگ در سانس ۱۷ تا ۱۹:۱۰ میزبان علاقه‌مندان در خانه هنرمندان است و فیلم‌های «من کسی هستم» ساخته یی تونگ شینگ ساعت ۱۸ تا ۲۰:۱۰ و «آواز ققنوس» اثر وو تیان مینگ ساعت ۲۰:۲۰ تا ۲۲:۱۰ در سایت هاشور اکران می‌شوند.

فیلم «پرواز با درنا» به کارگردانی لی رویجون روز پنجشنبه ۲۹ مهرماه سانس ۱۷ تا ۱۹ در خانه هنرمندان نمایش داده می‌شود و فیلم‌های «آدم کش» ساخته هو شیائو-شین ساعت ۱۸ تا ۱۹:۴۵ و «سایه» اثر ژانگ ییمو ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در سایت هاشور قابل مشاهده است.

در روز پایانی این هفته یعنی جمعه ۳۰ مهر نیز فیلم «آنیما» به کارگردانی چاو جینلینگ سانس ۱۷ تا ۱۹ در خانه هنرمندان نمایش داده می‌شود. این فیلم هیچ اکران آنلاینی ندارد.

دومین دوره «نگاهی بر سینمای چین» و با نمایش ۷ اثر از سینمای چین از ۲۴ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۰ به صورت فیزیکی و آنلاین برگزار شود.

در دومین دوره «نگاهی بر سینمای چین» خانه هنرمندان هر روز در یک سانس میزبان علاقه‌مندان خواهد بود همچنین اکران آنلاین فیلم‌ها در این رویداد برعهده پلتفرم هاشور است که در ایام برگزاری هر شب ۲ نمایش خواهد داشت.

اولین دوره «نگاهی بر سینمای چین» در سه روز از ۲۴ تا ۲۶ مرداد ۹۷ به صورت همزمان در چند شهر ایران برگزار شد و این دومین بار است که موسسه «هنر و تجربه» این پروژه مشترک را با سفارت چین اجرا می‌کند.