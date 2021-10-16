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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۵:۵۳

در دیدار خداحافظی؛

آنگلا مرکل به استانبول رفت

آنگلا مرکل به استانبول رفت

صدر اعظم آلمان برای دیدار با رئیس جمهور ترکیه به استانبول سفر کرده است و گفته می شود که این دو قرار است درباره مسئله پناهجویان و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گفتگو کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، «آنگلا مرکل» صدر اعظم کنونی آلمان که آخرین روزهای کاری اش را در این مقام می گذراند، در مجموعه سفرهای تودیعی خود به عنوان صدر اعظم، این بار راهی استانبول در ترکیه شده است تا با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور دیدار کند.

وزارت خارجه ترکیه امروز شنبه در همین رابطه اعلام کرد که این دو قرار است درباره روابط دوجانبه، همراه با تبادل نظر در مورد روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و مسائل منطقه ای و بین المللی، بحث و گفتگو کنند.

انتظار می رود که مسئله پناهجویان افغان نیز از جمله موارد مهم این گفتگو باشد.

ترکیه در این رابطه نقشی کلیدی در پذیرش و مدیریت موج های پناهجویان به اتحادیه اروپا بازی می کند. این کشور از قبل حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار پناهجو از کشور سوریه و صدها هزار پناهجو از کشورهای دیگر مانند افغانستان پذیرفته است.

مرکل معمار پیمان پناهندگان اتحادیه اروپا با ترکیه است که در این رابطه از دولت آنکارا جهت محدود کردن تعداد پناهجویان و مهاجران به کشورهای اتحادیه اروپا، حمایت های مالی به عمل می آورد.

اتحادیه اروپا می خواهد مبلغ ۳.۵ میلیارد دلار دیگر به ترکیه بپردازد تا صرف حمایت از افغان هایی که از افغانستان گریخته اند، شود، اما اردوغان بارها تاکید کرده است که کشورش هیچ گونه پناهجوی دیگری را نمی پذیرد.

کد مطلب 5328932

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