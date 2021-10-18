به گزارش خبرگزاری مهر، شورای تقریبی اهل سنت خراسان شمالی در بیانیه‌ای ضمن تبریک فرارسیدن هفته وحدت بر محضر مبارک مقام معظم رهبری و عموم مسلمین جهان، شکل‌گیری شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی را مهمترین حربه دشمن برای مقابله با اتحاد مسلمین دانستند و از جوامع اسلامی و جمیع مسلمین درخواست کردند تا با بصیرت مانع رسیدن دشمنان به اهداف شومشان شوند.

متن این بیانیه به شرح ذیل است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا"

فرارسیدن میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) و هفته وحدت را به محضر مبارک مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همه آزادگان جهان و مسلمانان تبریک می‌گوئیم. پیامبری که با رسالت جهانی به عنوان آخرین فرستاده خداوند سبحان و با اعلام تکمیل دین و راهبرد غلبه اسلام بر تمامی مکاتب شرقی و غربی و ایجاد حکومت جهانی مستضعفین نوید پیروزی داده و به پیروانش دستور وحدت و مدارا با سایر ادیان و مکاتب جهان توصیه نموده است.

معنای اتحاد شیعه و سنی، دست برداشتن و کوتاه آمدن از اصول و اعتقادات خویش نیست، وحدت یعنی با توجه به اینکه بین دو مذهب، مشترکات بسیاری وجود دارد، دو گروه باید بر محور این مشترکات به هم نزدیک شوند و برای حفظ و تعالی اسلام با یکدیگر همکاری و همیاری داشته باشند.

ما ائمه جمعه، جماعت مساجد و مدیران و مدرسین حوزه‌های علمیه اهل سنت خراسان شمالی به طور قاطع و صریح به سران کفر و جیره خواران آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب اعلان می‌نمائیم که همه‌ی ما مسلمین واحد و یکی هستیم؛ ما همه با هم برادریم و اگر کسی کلامی بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمان‌ها شود بدانیم که یا جاهل هستند یا از کسانی هستند که می‌خواهند بین مسلمانان اختلاف بیندازند.

دشمنان برای ایجاد شکاف در بین صفوف مسلمانان شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی را به وجود آورده‌اند تا با تفرقه‌افکنی به راحتی سیطره خود را بر امت اسلام گسترش دهند لذا مسلمانان باید با بصیرت مانع رسیدن دشمنان به اهداف شومشان شوند.

در آیات و روایات متعدد، حفظ وحدت میان مسلمانان از جمله اموری است که مورد توجه قرار گرفته است و همواره مورد اهتمام بزرگان و رهبران مذهبی مسلمانان بوده است. بصیرت و هوشیاری مهمترین دستاورد هفته وحدت است باید از این ظرفیت که به برکت انقلاب اسلامی فراهم شده بهترین بهره را بگیریم.

در پایان بیانیه مذکور ضمن دعوت بیش از پیش از جمیع مسلمین برای پیروی از رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری تصریح شده است: مسلمانان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و همبستگی هستند و امید می‌رود همه مسلمانان به‌خصوص عالمان و فرهیختگان و ملت شریف ایران با تأسی به شیوه وحدت‌آفرین علمای بزرگ، به‌ویژه امام راحل و مقام معظم رهبری، در این مسیر قدم بردارند و از هیچ کوششی برای حفظ اتحاد و انسجام اسلامی دریغ نورزند.