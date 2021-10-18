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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۸:۵۸

رئیس شبکه بهداشت دشتستان:

۱۴ هزار دانش‌آموز در دشتستان واکسن دریافت کردند

۱۴ هزار دانش‌آموز در دشتستان واکسن دریافت کردند

بوشهر- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان از تزریق واکسن به ۱۴ هزار دانش‌آموز در این شهرستان خبر داد و گفت: ۲۱ پایگاه واکسیناسیون ویژه دانش‌آموزان در دشتستان ایجاد شد.

ماریا خویش‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تسریع در روند واکسیناسیون دانش‌آموزان در شهرستان دشتستان اقدامات خوبی صورت گرفته و این عملیات با سرعت خوبی در دست اجرا است.

وی اضافه کرد: در شهرستان دشتستان ۲۱ پایگاه ثابت و سیار ویژه دانش‌آموزان ایجاد شده و تاکنون ۶۱ درصد از جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال شهرستان واکسن را دریافت کرده‌اند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان با اشاره به اینکه ۲۳ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز مقطع متوسطه اول و دوم در شهرستان داریم خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۱۴ هزار نفر واکسن دریافت کرده‌اند.

کد مطلب 5330161

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