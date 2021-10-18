ماریا خویش‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تسریع در روند واکسیناسیون دانش‌آموزان در شهرستان دشتستان اقدامات خوبی صورت گرفته و این عملیات با سرعت خوبی در دست اجرا است.

وی اضافه کرد: در شهرستان دشتستان ۲۱ پایگاه ثابت و سیار ویژه دانش‌آموزان ایجاد شده و تاکنون ۶۱ درصد از جمعیت ۱۲ تا ۱۸ سال شهرستان واکسن را دریافت کرده‌اند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان با اشاره به اینکه ۲۳ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز مقطع متوسطه اول و دوم در شهرستان داریم خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۱۴ هزار نفر واکسن دریافت کرده‌اند.