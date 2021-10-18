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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۹:۰۶

مدیرکل هواشناسی مازندران خبر داد؛

برف و باران در راه مازندران

برف و باران در راه مازندران

ساری- مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به درپیش بودن سامانه سرد و بارشی گفت: نفوذ این سامانه سبب افت محسوس دما و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

سید محمدرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز گذشته کیاسر با ۲۶.۷ درجه گرم‌ترین شهر استان بوده است، افزود: امروز نیز شاهد افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده و وزش باد در استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: با توجه به کاهش دما از چهارشنبه شب در مناطق کوهستانی استان بارش‌ها به صورت برف خواهد بود.

وی با اظهار اینکه این سامانه بارشی روز جمعه از استان خارج می‌شود، یادآور شد: کاهش دما، وزش باد نسبتاً شدید، احتمال رعد و برق و بارش و برف در مناطق کوهستانی از جمله پیامدهای نفوذ این سامانه سرد است.

کد مطلب 5330173

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