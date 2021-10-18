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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۹:۲۵

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

دمای هوای زنجان سردتر می شود

دمای هوای زنجان سردتر می شود

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده بین ۶ تا ۱۰ درجه سانتیگراد کاهش خواهد داشت و هوا سرد می‌شود.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان زنجان صاف تا قسمتی ابری بوده و وزش شدید باد برخی از مناطق استان را فرا می‌گیرد.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در برخی از مناطق بیشتر خواهد بود، اظهار کرد: در این میان به مردم توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: تا پایان هفته بارشی برای استان پیش بینی نمی‌شود و امیدواریم طی ماه آینده شاهد بارش خوب در استان باشیم.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و ابراز داشت: در استان شاهد کاهش دمای کمینه به صفر و زیر صفر درجه سانتیگراد خواهیم بود که در این میان احتمال خسارت به محصولات و تاسیسات کشاورزی وجود دارد.

وی افزود: دمای هوای استان زنجان بین ۶ تا ۱۰ درجه سانتیگراد کاهش خواهد داشت و هوا سرد می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان ابراز کرد: هوای سرد محصولات کشاورزی را تهدید می‌کند بنابراین کشاورزان حتماً نسبت به جمع آوری محصولات خود اقدام کنند.

رحمان نیا گفت: جمع آوری و انتقال محصولات برداشت شده به محل‌های مناسب، استفاده از تهویه مناسب، تنظیم دما و تامین سوخت سالن‌های پرورش قارچ، گلخانه‌ها و انبارها و سالن‌های مرغداری، برداشت سریع محصول انگور و جمع آوری کشمش‌های خشک شده در و انتقال به محل مناسب، عایق بندی و محافظت از کندوها و اجتناب از استقرار آنها در ارتفاعات مورد توجه قرار گیرد.

وی به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود دمای فعلی شهر زنجان ۷ درجه سانتیگراد بالای صفر است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت چند درجه سانتی گراد کاهش یافته است.

کد مطلب 5330190

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