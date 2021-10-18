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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۰۲

آزادکاران منتخب نیروهای مسلح در خانه کشتی اردو می‌زنند

آزادکاران منتخب نیروهای مسلح در خانه کشتی اردو می‌زنند

اردوی تیم کشتی آزاد نیروهای مسلح از روز ۲۸ مهرماه و در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، مرحله دوم اردوی تیم کشتی آزاد نیروهای مسلح در روزهای ۲۸ مهر تا ۱۲ آبان ماه در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی)
۶۱ کیلوگرم: محمدباقر یخکشی (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: مرتضی قیاسی (لرستان)
۷۰ کیلوگرم: محمدمهدی یگانه جعفری (مازندران)
۷۴ کیلوگرم: جمال خدابنده لو (همدان)
۷۹ کیلوگرم: بهمن تیموری (کرمانشاه)
۸۶ کیلوگرم: هادی وفایی پور (همدان)
۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: محمدحسین محمدیان (مازندران)
۱۲۰ کیلوگرم: یداله محبی (کرمانشاه)
سرمربی: مسعود مصطفی جوکار
مربیان: جعفر دلیری- قاسم امانی فیلابی- نوید مسلمی
ماساژور: احمد غفاری
سرپرست: عباس مرادی

نفرات دعوت شده به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی باید ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه جهت انجام تست کرونا در محل اردو حضور داشته باشند.

سی و پنجمین دوره رقابت‌های کشتی نظامیان جهان روزهای ۳۰ آبان تا ۳ آذرماه سال جاری به میزبانی ایران و در شهر تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 5330208

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