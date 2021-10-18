برنامه دور رفت و برگشت لیگ برتر کشتی آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ، مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد از روز ۳ آبان ماه با برگزاری مسابقات گروه "د" در تبریز آغاز می‌شود. همچنین طی روزهای ۴، ۵ و ۷ آبان ماه نیز مسابقات دور رفت سه گروه دیگر در استان‌های خراسان رضوی، مازندران و البرز برگزار خواهد شد.

همچنین مسابقات دور برگشت بعد از دو هفته استراحت طی روزهای ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ آبان ماه در شهرهای تهران، ساری، قائمشهر و آمل انجام می‌پذیرد.

تیم صدرنشین هر گروه بعد از پایان مسابقات دور مقدماتی (دور رفت و برگشت) به مرحله نیمه نهایی راه پیدا خواهد کرد.