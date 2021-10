«شناسایی ژنتیک ویروس کرونا» بهترین پژوهش کشور در حوزه کووید ۱۹ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهریور ماه امسال (۱۴۰۰) اعلام کرد پژوهش مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در زمینه کووید ۱۹، به عنوان بهترین پژوهش در این حوزه شناخته شده است.

حسین نجم آبادی رئیس گروه آموزشی و مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی درباره این تحقیق گفت: از ابتدای شروع پاندمی کووید -۱۹ فعالیت‌های زیادی توسط معاونت‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علم پزشکی، ستاد وزارت بهداشت و پژوهشگران کشور همسو با سایر کشورها در زمینه‌های مختلف علمی و فناوری این حوزه انجام شده است.

وی افزود: مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی از همان روزهای اول شیوع ویروس کرونا در کشور، تصمیم گرفت تا در این راستا، با دستیابی به گونه‌های مختلف ویروس کووید -۱۹ که در کشور منجر به بیماری زایی شده‌اند، شناخت دقیقی از نحوه انتقال ویروس به ایران، قدرت بیماری زایی و نیز ایجاد بستر مناسب برای به کارگیری درمان‌های موثر و واکسن‌هایی که در آینده به بازار عرضه می‌شود را به دست آورد.

نجم آبادی ادامه داد: مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در جهت تحقق این هدف، با حمایت و تشویق معاون تحقیقات وزارت بهداشت، دکتر ملک‌زاده و شبکه ویروس شناسی کشور، ۵۰ نمونه از استان‌های مختلف کشور (اعم از تهران، قم، گرگان، مازندران، خوزستان، گیلان، زاهدان و کاشان) را با تکنیک پیشرفته توالی یابی نسل جدید، مورد بررسی ژنومیک قرار داد.

رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی توضیح داد: این بررسی‌ها، تجزیه و تحلیل مربوط به منشاء، پویایی انتقال و تنوع ژنتیکی ویروس SARS-CoV-۲، و حداقل وجود دو خوشه مختلف از ویروس با نام B.۴ و B.۱* را در کشور نشان داد.

وی با اشاره به بررسی جهانی که منبع اولیه ویروس از اوایل دی ماه سال ۱۳۹۸ را از استان ووهان کشور چین نشان داده، افزود: نتایج حاصل از مطالعه بر نمونه‌های گرفته شده از استان‌های مختلف کشور نیز مشخص کرد که منشأ دوم ویروس در ایران از نوع اروپایی آن بوده که در اوایل اسفندماه سال ۱۳۹۸ از طریق اروپا به کشور وارد شده است.

نجم آبادی تصریح کرد: مطالعه این مرکز، در نوع خود منحصر به فرد و بسیار ارزشمند است، چرا که اولاً به دلیل صحت یافته‌های به دست آمده، دوماً به دلیل به کارگیری تکنیک پیشرونده توالی یابی کل ژنوم و سوماً به دلیل دسترسی به نمونه‌هایی از ویروس که از همان ماه‌های آغازین ورود به کشور باعث بیماری زایی شده‌اند، اطلاعات ما از ماهیت ژنوم ویروس را ارتقا بخشیده است.

وی افزود: نتایج این تحقیقات در آوریل سال ۲۰۲۱ میلادی، در مقاله‌ای با عنوان "SARS-CoV-۲ outbreak in Iran: "The dynamics of the epidemic and evidence on two independent introductions در مجله Transboundary and Emerging Diseases به چاپ رسید، و در شهریورماه امسال (۱۴۰۰) از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان بهترین پژوهش در حوزه کووید -۱۹ در کشور شناخته و انتخاب شد.

این مقاله در لینک https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tbed.14104 در دسترس قرار دارد.