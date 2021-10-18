آغاز فعالیت هیات انتخاب سوگواره «تصویر دهم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سوگواره فیلم‌کوتاه تصویر دهم، محمد رهبر دبیر سوگواره فیلم‌کوتاه «تصویر دهم» با بیان اینکه مانند سال گذشته استقبال خوبی از دومین دوره برگزاری این سوگواره شده است، گفت: امسال نزدیک به ۲۹۰ فیلم‌کوتاه در قالب‌های مستند، داستانی یا انیمیشن از اقصی نقاط ایران به دبیرخانه این رویداد ارسال شده است.

وی با تاکید بر اینکه این رویداد توسط موسسه فرهنگی خیریه راه ایمان و با حمایت و مشارکت عتبه مقدسه حسینی (ع) با هدف اشاعه و ترویج سنت‌ها و آیین‌های حسینی به‌عنوان یک رویکرد مذهبی، ملی و فرهنگی برگزار می‌شود، اظهار کرد: امسال شاهد پراکندگی جغرافیایی خوبی در میان شرکت‌کنندگان این سوگواره بودیم و از حدود ۲۸ استان کشور و ۶۱ شهر این آثار ارسال شده، این نکته نشان‌دهنده میزان توجه هنرمندان به موضوعات آیینی و عاشورایی و همچنین شناخته شدن این سوگواره در اکثر استان‌ها است.

محمد رهبر با اشاره به پایان یافتن مهلت دریافت آثار این سوگواره و آغاز فعالیت هیات انتخاب، بیان کرد: حامد جوادزاده، محمدرضا مصباح، یاسین حجازی، محمدحسین پویانفر و جعفر الادیب از اعضای هیات انتخاب سوگواره «تصویر دهم»، تمامی آثار دریافتی را بررسی و سپس از میان آنها فیلم‌هایی که با قوانین و شیوه‌نامه‌های این رویداد مطابقت دارند و با ایده‌ها و داستان‌های خلاق و نو ساخته شده‌اند را انتخاب خواهند کرد.

دبیر دومین دوره سوگواره «تصویر دهم» در پایان گفت: آثار منتخب پس از رای هیات انتخاب برای داوری نهایی و همچنین اکران عمومی و آنلاین در ایران و کربلا ارسال خواهند شد.

سوگواره فیلم‌کوتاه عاشورایی «تصویر دهم» با هدف محوری اشاعه و ترویج سنت‌ها و آیین‌های حسینی و با مدیریت مجید مجیدی و دبیری محمد رهبر برگزار می‌شود.

در دومین سوگواره فیلم‌کوتاه عاشورایی «تصویر دهم» به انتخاب هیات داوران متشکل از مجید مجیدی، سیدرضا میرکریمی و نیما جاویدی به سه نفر برتر تندیس، لوح تقدیر و به ترتیب جوایز نقدی شامل پنج سکه، چهار سکه و سه سکه بهار آزادی اهدا خواهد شد. علاوه بر آن به پنج فیلم برگزیده منتخب آرا مردمی نیز لوح تقدیر و یک سکه بهار آزادی تعلق خواهد گرفت.