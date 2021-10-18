به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم ژانر وحشت ایسلندی «بره» با نقش‌آفرینی نومی راپاس برنده جایزه اصلی بهترین فیلم سینمایی فستیوال فیلم فانتزی و وحشت سیتخس شده است.

این فیلم که نخستین ساخته والدیمار یوهانسون از ایسلند بود، امسال نخستین نمایش خود را در بخش نوعی نگاه فستیوال فیلم کن تجربه کرد. این فیلم افسانه‌های فولک اسکاندیناوی را با عناصر کلاسیک ژانر وحشت ترکیب می‌کند و داستان دامداران ایسلندی را تعریف می‌کند که کشفی حیرت‌انگیز دارند.

راپاس در جوایز سیتخس توانست جایزه بهترین بازیگر زن را هم از آن خود کند و آن را به صورت اشتراکی با سوزان ینسن به خاطر ایفای نقش در فیلم ژانر وحشت اتریشی «شیطان» ساخته پیتر برونر دریافت کرد.

یوستین کورزل کارگردان اتریشی برنده جایزه بهترین کارگردان برای فیلم ژانر وحشت «نیترام» شد که درباره رخدادهای منجر به کشتار پورت آرتور در جزیره تاسمانی در سال ۱۹۹۶ است.

جایزه بهترین بازیگر مرد به صورت مشترک به کیلب لاندری جونز در فیلم «نیترام» و فرانز روگوسکی در فیلم «شیطان» رسید.

جایزه ویژه هیات داوران سیتخس به فیلم «بعد از آبی» ساخته برترند ماندیکو رسید. این فیلم علمی‌تخیلی فرانسوی درباره سیاره‌ای دیگر است که در آن فقط زنان می‌توانند زنده بمانند. فیلم «معصومان» اسکیل ووگت هم که در کن نمایش داده شده بود، تقدیر ویژه هیات داوران را دریافت کرد. این فیلم بودجه پایین درباره گروهی از کودکان نروژی است که امکان ابرقدرت بودن را به دست می‌آورند و این اتفاق عواقب نابودکننده‌ای دارد.

کامیل گریفین هم به خاطر «شب ساکت» که فیلمی در ژانر وحشت با نقش‌آفرینی لیلی-رز دپ و کایرا نایتلی است برنده جایزه بهترین فیلمنامه شد.

جشنواره فیلم سیتخس که از ۷ اکتبر شروع به کار کرده بود ۱۷ اکتبر به کار خود خاتمه داد. این جشنواره اسپانیایی که از سال ۱۹۶۷ شروع به کار کرده از مشهورترین جشنواره های جهان در زمینه فیلم‌های فانتزی و وحشت است.