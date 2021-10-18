جذب ۱۰۰ درصدی سوادآموزان شهرستان آران و بیدگل

طاهره غفورزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سهمیه آران و بیدگل در جذب سوادآموزان ۱۸۰ نفر است، اظهار کرد: این افراد در سه دوره سواد آموزی عادی، انتقال و تحکیم جذب شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ نفر از افراد جذب شده از اتباع شهرستان آران و بیدگل هستند، افزود: امسال شاهد افزایش ۴۵ درصدی در جذب کلی افراد در دوره‌های سواد آموزی شهرستان بودیم.

مسئول نهضت سواد آموزی آران و بیدگل به برگزاری کلاس‌ها به صورت ترکیبی حضوری و آنلاین اشاره کرد و گفت: ۱۵ آموزش دهنده وظیفه تعلیم افراد جذب شده را بر عهده دارند.

غفورزاده با بیان اینکه با شیوع کرونا جذب سواد آموزان بسیار دشوارتر از گذشته شده است، تأکید کرد: با وجود کرونا کلاس‌های نهضت سواد آموزی آران و بیدگل به صورت فعال برگزار می‌شود.

گفتنی است از سال ۷۸ به دنبال فعالیت مستقل نهضت سواد آموزی آران و بیدگل از کاشان، بیش از هشت هزار نفر تحت آموزش‌های نهضت سواد آموزی قرار گرفته‌اند.