  1. دين، حوزه، انديشه
  2. علوم انسانی
۲۸ مهر ۱۴۰۰، ۸:۴۷

به همت بنیاد فرهنگی صبح ظهور صورت می‌گیرد؛

برگزاری مسابقه کتابخوانی «روشنا؛ آموزه های مهدویت»

برگزاری مسابقه کتابخوانی «روشنا؛ آموزه های مهدویت»

مسابقه کتابخوانی «روشنا؛ آموزه های مهدویت» به همت بنیاد فرهنگی صبح ظهور با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد هدایت برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه کتابخوانی «روشنا؛ آموزه‌های مهدویت» به همت بنیاد فرهنگی صبح ظهور و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد هدایت برگزار خواهد شد.

این مسابقه کتابخوانی همراه با اهدای جوایز نفیس برگزار می‌شود که جوایز این مسابقه عبارتند از: ۱۰ جایزه ۲۰۰ هزار تومانی و ۲۰ تابلو فرش متبرک حرم امام حسین (ع) و حرم امام رضا (ع).

علاقه‌مندان جهت دریافت رایگان فایل PDF این کتاب می‌توانند به سایت بنیاد فرهنگی صبح ظهور به نشانی اینترنتی http://s-zohor.ir/ و کانال «با نوای کاروان» در پیام رسان ایتا به آدرس https://eitaa.com/yaa_hossein مراجعه نمایند.

شایان ذکر است سوالات این مسابقه به صورت پرسشنامه آنلاین می‌باشد که از ۳ تا ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ (به مدت ۲۰ روز) در سایت و فضای مجازی مذکور منتشر خواهد شد.

کتاب «روشنا (آموزه‌های مهدویت)» که اثر محسن جمالی است و از سوی انتشارات راز نهان منتشر شده، به منظور فرهنگ سازی، ضرورت توجه دهی و شناخت حضرت و مسائل مرتبط با مهدویت نگاشته شده است و به تبیین معارف و آموزه‌های مهدویت و حیات طیبه مهدوی می‌پردازد.

این کتاب موضوعات مرتبط با مهدویت را متناسب با فهم عموم مردم، با بیانی سهل و روان و با رویکردی کاربردی، به علاقه مندان امام عصر (عج) تقدیم می‌نماید.

کد مطلب 5331598
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها