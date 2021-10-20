برگزاری مسابقه کتابخوانی «روشنا؛ آموزه های مهدویت»

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه کتابخوانی «روشنا؛ آموزههای مهدویت» به همت بنیاد فرهنگی صبح ظهور و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد هدایت برگزار خواهد شد.
این مسابقه کتابخوانی همراه با اهدای جوایز نفیس برگزار میشود که جوایز این مسابقه عبارتند از: ۱۰ جایزه ۲۰۰ هزار تومانی و ۲۰ تابلو فرش متبرک حرم امام حسین (ع) و حرم امام رضا (ع).
علاقهمندان جهت دریافت رایگان فایل PDF این کتاب میتوانند به سایت بنیاد فرهنگی صبح ظهور به نشانی اینترنتی http://s-zohor.ir/ و کانال «با نوای کاروان» در پیام رسان ایتا به آدرس https://eitaa.com/yaa_hossein مراجعه نمایند.
شایان ذکر است سوالات این مسابقه به صورت پرسشنامه آنلاین میباشد که از ۳ تا ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ (به مدت ۲۰ روز) در سایت و فضای مجازی مذکور منتشر خواهد شد.
کتاب «روشنا (آموزههای مهدویت)» که اثر محسن جمالی است و از سوی انتشارات راز نهان منتشر شده، به منظور فرهنگ سازی، ضرورت توجه دهی و شناخت حضرت و مسائل مرتبط با مهدویت نگاشته شده است و به تبیین معارف و آموزههای مهدویت و حیات طیبه مهدوی میپردازد.
این کتاب موضوعات مرتبط با مهدویت را متناسب با فهم عموم مردم، با بیانی سهل و روان و با رویکردی کاربردی، به علاقه مندان امام عصر (عج) تقدیم مینماید.
