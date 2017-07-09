قطار «روشنا» به ایستگاه هشتم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین دوره پویش ملی کتابخوانی روشنا از ۱۶ تیرماه سال جاری آغاز می‌شود. در این دوره از پویش دو کتاب «ملاصالح» و «آن ۲۳ نفر» به عنوان کتاب‌های محوری این مسابقه کتاب‌خوانی انتخاب شده‌اند.

این کتاب‌ها برای حضور در پویش کتاب‌خوانی «روشنا»، بازنویسی و زیر چاپ رفته‌اند. چاپ مجدد کتاب‌ها با کاهش قیمت پشت جلد همراه بوده است. قیمت چاپ جدید «آن ۲۳ نفر» با ۵ هزار تومان کاهش از ۱۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان و چاپ جدید «ملاصالح» هم با ۴ هزار تومان کاهش از ۱۲ هزار تومان به ۸ هزار تومان رسیده است. این دوره از پویش هم مانند دوره‌های گذشته با جوایز ارزنده‌ای از قبیل کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، مشهد مقدس، کارت هدیه و صدها جایزه دیگر همراه خواهد بود.

هشتمین دوره از پویش کتاب‌خوانی «روشنا» از شانزدهم تیرماه آغاز و تا شانزدهم مهرماه ادامه دارد. علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش و خرید کتاب‌های مسابقه می‌توانند شماره ۶ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۶۸۵۸۵ ارسال یا به کتاب‌فروشی‌های معتبر سراسر کشور مراجعه کنند. همچنین خرید اینترنتی این کتاب‌ها از طریق پایگاه اینترنتی Rushana.ir هم امکان‌پذیر است.

یادآوری می‌شود پویش کتاب‌خوانی روشنا تاکنون هفت دوره را در گستره‌ای ملی برگزار کرده است. روشنا در هفت دوره گذشته کتاب‌‎هایی مانند «نامیرا» اثر صادق کرمیار، «بچرخ تا بچرخیم» محمد سرشار، «تاریخ مستطاب آمریکا» اثر محمدصادق کوشکی و مازیار بیژنی، «سقای آب و ادب» سیدمهدی شجاعی، «شهر ضرب‌المثل‌ها» اثر حجت‌الاسلام غلامرضا حیدری ابهری، «ملاقات در شب آفتابی» اثر علی موذنی و «گام‌های سلوک» اثر حسن قدوسی‌زاده را محور پویش کتاب‌خوانی خود قرار داده است. پویش مطالعاتی روشنا تاکنون موفق به توزیع بیش از پانصد هزار نسخه کتاب در سراسر کشور برای مخاطبان شده است. روشنا در فرایند خود علاوه بر افزایش سرانه مطالعه، تقویت اقتصاد نشر، تقویت و افزایش مخاطبان و مشتری‌های کتاب‌فروشی‌ها را هم هدف قرار داده است. جریان نشر و توزیع کتاب‌های پویش روشنا توسط بسترهای عادی کتابفروشی‌های جبهه فرهنگی انقلاب صورت گرفته و از این مجرا سعی در تقویت این حوزه دارد.