۲۸ مهر ۱۴۰۰، ۹:۴۹

توسط دانشگاه آکسفورد؛

نسخه اصلاح شده واکسن آسترازنکا برای مقابله با دلتا تولید می شود

طبق گزارشی جدید نسخه‌ای اصلاح شده از واکسن دانشگاه آکسفورد برای مقابله با سویه دلتای ویروس کرونا درحال توسعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، پژوهش‌های اولیه توسط اعضای گروه پروفسور سارا گیلبرت در دانشگاه آکسفورد آ غاز شده است. این گروه از محققان قبلاً در توسعه واکسن آسترازنکا نیز فعالیت کرده بودند.

با توجه به تأثیرگذاری واکسن اولیه محققان آکسفورد در جلوگیری از بستری شدن و مرگ بیماران مبتلا به کووید ۱۹، توسعه دهندگان آن به طور احتیاطی ساخت واکسنی برای مقابله با سویه دلتا را انجام می‌دهند.

دانشگاه آکسفورد اعلام کرده توسعه واکسن جدید هنوز در مراحل اولیه است اما ایجاد اصلاحات لازم در آن با توجه به ماهیت فناوری به کار رفته در آن کار سختی نیست.

این درحالی است که محققان هشدار داده‌اند در صورتیکه تأیید شود نسخه جهش یافته سویه دلتا سریع‌تر منتقل می‌شود، سرعت انتشار آن در انگلیس نیز بیشتر خواهد بود. درهمین راستا محققان مشغول مطالعه ویروس تازه جهش یافته هستند.

از سوی دیگر مقامات این کشور اعلام کرده‌اند به دقت سویه فرعی دلتا (AY.۴.۲) را تحت نظر دارند. این سویه در حال گسترش در انگلیس است و در آغاز ماه اکتبر ۱۰ درصد از مبتلایان تازه به کووید ۱۹ نیز به این سویه مبتلا بودند.

کارشناسان تخمین می‌زنند قابلیت انتقال AY.۴.۲ حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از سویه دلتا باشد.

البته با وجود بیم‌های کارشناسان درباره افزایش قابلیت انتقال این سویه، محققان معتقدند سویه فرعی مذکور دلیل افزایش موارد ابتلاء به کووید ۱۹ در این کشور نیست.

شیوا سعیدی

