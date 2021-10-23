خبرگزاری مهر، گروه استانها - یونس عبادی: سهم آب شهرستان هندیجان به دلیل استفاده بیرویه آب در بالادست نادیده گرفته شده است؛ آبی که بهعنوان حق تعیین شده بود اما توسط مدیران بالادستی و غیربومی گاهی بهصورت موقت با هزاران منت رهاسازی میشود.
مدتهاست که برخی مسئولان شهرستان هندیجان به دنبال راهکاری برای پایداری آب شرب هستند چون در سالهای اخیر خشکسالی به وجود آمده و رودخانه زهره هندیجان نیز بنا به دلایل متفاوت بیشازپیش خشک شده است.
سالها پیش کانال شهید رجایی احداث و مقرر شده بود تا از آب شربی که از سد کوثر برای سهم شهرستان هندیجان رهاسازی میشود، سهمیه آبی نیز به این کانالها سرازیر بشود تا زمینهای کشاورزی را در این منطقه آبیاری کنند.
مهم آن است که حق آبه رودخانه زهره هندیجان در نظر گرفته شود چون این رودخانه بیشتر خالی از آب یا غیرقابل استفاده است که در این زمینه بارها تبلیغات زیادی مبنی بر رهاسازی آب صورت گرفته که در نهایت کشاورزان و دامداران هندیجانی با این گفتار درمانی متضرر شدند.
اکنون با نادیده گرفتن حق آبه کشاورزان و وعده افتتاح سد چمشیر ۲ در استان بوشهر، رودخانه زهره هندیجان به نابودی کشیده خواهد شد و این رودخانه در جغرافیا شهرستان بهبهان نفسهای آخرش را خواهد کشید.
یکی از کشاورزان هندیجانی به خبرنگار مهر میگوید: رودخانه زهره در حال خشک شدن است و دلیل آن برداشت مستقیم آب در بالادست از سمت زیدون و امیدیه است؛ همچنین نداشتن سردهنه سازی در نهرهای زیدون آب زیستبوم و اکوسیستم رودخانه زهره را به نابود کشانده و اراضی و باغات هندیجان نفسهای آخر را می کشند.
سهمیه آب هندیجان نادیده گرفته شد
چاروسایی بیان میکند: برای رهاسازی آب از سد کوثر قرار بوده که ۵۰ میلیون مترمکعب در مرداد و شهریور امسال رهاسازی شود اما فقط ۲۰ میلیون مترمکعب در مردادماه رهاسازی شد و اکنون که اواخر مهرماه است کماکان آبی رهاسازی نشد.
«عبادی نسب» دیگر کشاورز هندیجانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رهاسازی آب از سد کوثر بهموقع انجام نمیشود.
وی میگوید: مسئولان ذیربط که هم اکنون قصد رهاسازی آب را دارند، مصادف شده با کشت کلزا در بالادست در حوزه زیدون شهرستان بهبهان که همین امر باعث شده تا حق آب شرب هندیجان نادیده گرفته شود.
کشاورز هندیجانی از روستای چم مراد به خبرنگار مهر میگوید: مسئولان در این سالها خدماتی را برای آبرسانی انجام ندادهاند و حق آبه ما را نادیده میگیرند و جهاد کشاورزی شهرستان نیز هیچگونه تلاش مضاعفی انجام نمیدهد
وی اضافه میکند: با وجود گذشت ۴۳ سال از انقلاب اسلامی هنوز روستاهای حاشیه جاده بدر برای آب شرب از آب رودخانه که زهاب زمین و فاضلاب است، استفاده میکنند و این در حالی است که برای آب شوری که از رودخانه پمپاژ میشود و دارای املاح و بیماری است، قبضهای هنگفتی برای کشاورزان صادر میشود.
این کشاورز بیان میکند: مردم با مشکلات زیادی مواجه هستند که از مسئولان میخواهیم نگذارند کشاورزان خسارت ببینند و بیکار شوند.
هیچکسی پاسخگو نیست
نماینده نظام صنفی کشاورزان هندیجان در گفتوگو با مهر اظهار میکند: شهرستان هندیجان ۲۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی آبی دارد که سند آنها در سال ۱۳۴۲ صادر و از این میزان بیش از ۱۹ هزار هکتار آن دارای پروانه بهرهبرداری از آب است که با احداث سد کوثر هیچ حق آبهای برای کشاورزان، دامداران و باغداران این شهرستان در نظر گرفته نشد.
«فتح الله الهیاری» میافزاید: طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری که در شهرستان برای بهبود و توسعه اراضی کشاورزی در حال احداث است بر اثر کارشناسیهای غلط و نبود مدیریت و نظارت کامل بر آن به حاشیه رفت.
نماینده نظام صنفی کشاورزان هندیجان بیان میکند: بیش از هشت هزار هکتار از اراضی مستعد و در حال کشت هندیجان در این طرح بر اساس کارشناسیها و آمارهای غلط مدیران کشاورزی نادیده گرفته شده است.
وی با تأکید بر اینکه بارها اعتراض شده اما کسی پاسخگو نیست و همین موضوع باعث شده تا روستاها خالی از سکنه شود و ساکنان روستا نیز در حال مهاجرت به شهر باشند، گفت: امید است در دولت انقلابی و مردمی آیت الله رئیسی این طرح در شهرستان مورد بازبینی قرار گیرد و حق آبه کشاورزی هندیجان به آنها برگردانده و احداث سد چمشیر ۲ متوقف شود.
وعدههای مسئولان بر زمین مانده است
به گزارش مهر، مدیریت آب در منطقه زهره و هندیجان و مشکلات آبی به علت نبود سازه ذخیرهای بر رودخانه زهره و در حوزه استحفاظی استان و ضعف مدیریت کنترل و مدیریت آب بارها باعث ایجاد بحران و نارضایتی مردم این منطقه شد و این در حالی است که بندر دیلم در استان بوشهر، حق آبه کشاورزی آن تأمین شده و هندیجان در آب شرب خود مانده است.
طبق گزارشها ۵۰ میلیون مترمکعب سهمیه سال آب از سد کوثر است که دهها میلیون مترمکعب آن در بالادست استفادههای نادرست و یا هدر میرود.
«قاسم سلیمانی دشتکی» استاندار سابق خوزستان در سفر اخیر خود به شهرستان هندیجان در خصوص مشکل آب این شهرستان گفته بود که «حفر چاه و انتقال آب از چاههای زیدون باید ظرف سه ماه آینده صورت گیرد».
حال سوال اینجاست با توجه به درج این خبر در خردادماه سال جاری و ۱۵ طرح در حوزه آبرسانی چه اقدامی راستای اجرای مصوبات صورت گرفته انجام شده است؟
البته وعدههایی همچون حفر چاه و انتقال آب به حجم آبی هم هنوز زمینمانده و روستاهای ما در طول شبانهروز در بسیاری از اوقات با ساعتها بیآبی سر میکنند و کسی پاسخگو نیست.
در خصوص برداشتهای غیرمجاز در مسیر خط لوله آب کارون از مسیر بندر ماهشهر به چم خلف عیسی و از چم خلف عیسی به هندیجان و مشکل لولههای فرسوده آنچه اقدامی صورت گرفته است؟
گزارشهای زیادی مبنی برافت فشار آب، کمبود و مشکلات مختلف توسط شهروندان در حوزه آبفا اعلام شده و بارها این اقدامات مورد بیتوجهی و نارضایتی مردم قرارگرفته که کماکان مردم این شهرستان را با این بحرانها مواجه کرده است.
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