  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۲۲:۲۶

سرپرست فرمانداری شهرستان دزپارت:

خشک شدن تنگه قاسمی دهدز موقتی است

خشک شدن تنگه قاسمی دهدز موقتی است

دزپارت- سرپرست فرمانداری شهرستان دزپارت گفت: تنگه قاسمی در نزدیکی سد کارون ۳ به صورت موقت خشک شده و با بارش باران دوباره پرآب می شود.

مجید رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه تنگه قاسمی در نزدیکی سد کارون ۳ به صورت موقت خشک شده است، بیان کرد: هر ساله در فصل تابستان به دلیل بارش‌های کم و باز شدن سد کارون ۳ به پایین‌دست خود آب از محل تنگه قاسمی کم و این تنگه خشک می‌شود.

وی با بیان اینکه این خشکی به این معنا نیست که تنگه قاسمی خشک شده است، ادامه داد: در چند سال اخیر در فصل تابستان تنگه قاسمی خشک شده است.

رحمانی اظهار کرد: تنگه قاسمی در فصل زمستان با بارش باران دوباره پر از آب می‌شود و به حالت قبلی خود بر می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز گذشته کلیپی از خشک شدن تنگه قاسمی در فضای مجازی دست‌به‌دست شد.

این تنگه شگفت‌انگیز در یکی دو سال اخیر گردشگران زیادی را از مناطق مختلف کشور مجذوب خود کرد.

تنگه قاسمی در شهرستان دزپارت و منطقه دهدز قرار دارد.

این تنگه در مسیر حرکت به سمت شیوند واقع شده است.

کد مطلب 5329185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • AE ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      یعنی آب بالا دست آن جایی نرفته

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها