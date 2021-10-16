خشک شدن تنگه قاسمی دهدز موقتی است

مجید رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه تنگه قاسمی در نزدیکی سد کارون ۳ به صورت موقت خشک شده است، بیان کرد: هر ساله در فصل تابستان به دلیل بارش‌های کم و باز شدن سد کارون ۳ به پایین‌دست خود آب از محل تنگه قاسمی کم و این تنگه خشک می‌شود.

وی با بیان اینکه این خشکی به این معنا نیست که تنگه قاسمی خشک شده است، ادامه داد: در چند سال اخیر در فصل تابستان تنگه قاسمی خشک شده است.

رحمانی اظهار کرد: تنگه قاسمی در فصل زمستان با بارش باران دوباره پر از آب می‌شود و به حالت قبلی خود بر می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز گذشته کلیپی از خشک شدن تنگه قاسمی در فضای مجازی دست‌به‌دست شد.

این تنگه شگفت‌انگیز در یکی دو سال اخیر گردشگران زیادی را از مناطق مختلف کشور مجذوب خود کرد.

تنگه قاسمی در شهرستان دزپارت و منطقه دهدز قرار دارد.

این تنگه در مسیر حرکت به سمت شیوند واقع شده است.