مصرف اسیدهای چرب گیاهی ریسک مرگ را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، بدن انسان به انواع مواد مغذی از جمله مواد مغذی که از چربی تأمین می‌شود، نیاز دارد.

آلفا لینولنیک اسید (ALA) یک اسید چرب اُمگا ۳ است که بدن به آن نیاز دارد. بدن آن را تولید نمی‌کند، بنابراین افراد باید آن را از طریق رژیم غذایی دریافت کنند که از منابع گیاهی بدست می آیند.

تحقیقات نشان می‌دهد که رژیم غذایی حاوی میزان بالا ALA ممکن است خطر مرگ و میر کلی را کاهش دهد.

بدن از اسیدهای چرب اُمگا ۳ برای اهداف مختلفی از جمله به عنوان منبع انرژی و حفظ ساختار سلول‌های خود استفاده می‌کند.

به گفته انجمن قلب آمریکا، اسیدهای چرب امگا ۳ از منابع چربی‌های غیر اشباع، از جمله روغن‌های گیاهی، آجیل و دانه‌ها به دست می‌آید. منابع چربی‌های اشباع نشده عبارتند از سویا، روغن کانولا، گردو و دانه کتان.

همه این منابع حاوی ALA هستند. انجمن قلب آمریکا توصیه می‌کند که مردم بیشتر چربی رژیم غذایی خود را از منابع چربی غیراشباع دریافت کنند که ALA را جز ضروری رژیم غذایی می‌کند.

محققان پی بردند مصرف زیاد ALA با خطر کمتر مرگ به هر علتی همراه بود. همچنین با کاهش خطر مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری عروق کرونر همراه است.

محققان به طور خاص در یافته‌های خود خاطرنشان می‌کنند افزایش هر یک گرم مصرف ALA در روز با ۵ درصد خطر کمتر مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی عروقی مرتبط است.