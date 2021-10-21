وزیر خارجه سعودی با انریکه مورا درباره برجام رایزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» اعلام کرد که چند هفته آینده برای احیای برجام «تعیین کننده» است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مصاحبه گفت که چند هفته آینده در تعیین اینکه آیا آمریکا و ایران می توانند به مذاکرات «وین» برای احیای برجام بازگردند یا خیر، «تعیین کننده» است.

بر اساس اعلام واشنگتن‌پست، «گروسی» گفت که تمامی اعضای برجام از جمله انگلیس، آلمان، روسیه و چین به همراه اتحادیه اروپا که نقش هماهنگ کننده را دارد و آمریکا که به صورت یکجانبه از برجام خارج شد به وی گفته اند در صورتیکه نظام نظارتی آژانس در ایران به طور کامل احیا نشود، «دستیابی به چنین توافقی (احیای برجام) بسیار دشوار خواهد بود».

وی در ادامه با طرح مجدد این ادعا که تهران هنوز به سؤالات آژانس در خصوص آثار اورانیوم غنی شده در ۳ تأسیسات هسته ای خود پاسخ نداده، ادامه داد: این به طور کلی به عمق اعتبار بیانیه های ایران لطمه می‌ زند؛ زیرا طبق بخشی از توافق اولیه، ایران ملزم به اعلام تأسیسات و تجهیزات در برنامه هسته‌ ای خود است.

«رافائل گروسی» افزود که ایران از من دعوت کرده است تا در روزهای آینده با مقامات سیاسی این کشور در تهران دیدار کنم. بنابراین به زودی به تهران می روم.

گفتنی است که مدیرکل آژانس انرژی اتمی که در سفر به آمریکا با آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور دیدار کرد، در مصاحبه با شبکه «بلومبرگ» از قصد خود برای سفر به تهران طی روزهای آتی خبر داده بود. گروسی در پاسخ به این سوال که «شما اخیراً با ایران توافق کردید که آژانس بتواند درباره آنچه که واقعاً در جریان است، نظارت انجام دهد. این توافق در ماه سپتامبر انجام شد. شما چه زمانی می‌خواهید به تهران برگردید» پاسخ داد: طی چند روز آینده. امیدوارم در ماه میلادی سپتامبر به ایران برگردم. سپتامبر گذشته هم ما توافق کردیم که به ایران برگردم. در آن مقطع زمانی، گفتگوهای فنی انجام دادیم. اما این یک مسئله گسترده است که نه تنها ملاحظات فنی دارد بلکه همچنین موضوعات عمیق سیاسی را هم شامل می‌شود که ما باید درباره آنها صحبت کنیم و به یک تفاهم و درک مشترک برسیم.