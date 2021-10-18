در مرحله حساسی پیرامون برجام قرار داریم!

به گزارش خبرگزاری مهر، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که ما در مرحله حساسی در ارتباط با «برجام» قرار داریم!

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل توسط آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی و تداوم انفعال بروکسل در قبال تعهداتش پیرامون این توافق به خبرنگاران گفت: همه درباره لزوم بازگشت به این توافق اتفاق نظر دارند.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، «جوزف بورل» در لوگزامبورگ ادعا کرد: ما به ایرانی ها گفتیم که زمان به نفع شان نیست و بهتر است که سریع تر به مذاکرات برگردیم.

این در حالیست که وی ساعاتی پیش از تایید ملاقات روز پنجشنبه دیپلمات های این اتحادیه و ایران در «بروکسل» پایتخت بلژیک برای از سرگیری مذاکرات هسته ای (احیای برجام) در «وین» خودداری کرده بود؛ اما ابراز امیدواری کرد که این ملاقات به زودی انجام شود.

بورل که برای شرکت در جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا به «لوکزامبورگ» رفته بود، پیش از آغاز نشست گفت: (دیدار) هنوز تأیید نشده است اما اوضاع بهتر می شود و امیدوارم در روزهای آینده جلساتی مقدماتی در بروکسل داشته باشیم.

این در حالی است که «انریکه مورا» فرستاده اتحادیه اروپا و مسئول هماهنگی مذاکرات هسته‌ای وین که به تهران سفر کرده بود، پنج شنبه گذشته با معاون سیاسی وزیر خارجه ایران دیدار کرد.

گفتنی است که پس از برگزاری نشست ۲۲ مهر ماه «علی باقری» معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و انریکه مورا معاون جوزف بورل و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران اعلام شد که قرار است گفتگوها طی ۲ هفته آینده در بروکسل از سر گرفته شود.