ترکیه سفرای ۱۰ کشور را تهدید به اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رئیس جمهور ترکیه سفیر آمریکا و سفرای ۹ کشور دیگر را به اتهام دخالت در امور داخلی ترکیه تهدید به اخراج کرد.

بر اساس این گزارش، «رجب طیب اردوغان» سفرای ۱۰ کشور از جمله فرانسه، آلمان و آمریکا را که خواستار آزادی «عثمان کاوالا» تاجر ترکیه‌ای مخالف شده بودند، تهدید به اخراج کرد.

طبق اعلام رسانه‌های ترکیه، اردوغان گفت: به وزیر خارجه گفتم که ما نمی‌توانیم به خودمان اجازه دهیم پذیرای آنها در کشورمان باشیم.

اردوغان با بیان اینکه دستگاه قضائی ترکیه مستقل است، افزود: شما می‌خواهید به ترکیه درس دهید؟

گفتنی است که کشورهای کانادا، فرانسه، فنلاند، دانمارک، آلمان، هلند، نیوزیلند، نروژ، سوئد و ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار حل و فصل سریع و عادلانه پرونده عثمان کاوالا فعال و تاجر ترکیه‌ای را که ۴ سال است به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ۲۰۱۶ ترکیه بازداشت است، خواستار شده بودند.

در همین راستا، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه شنبه و در پی انتشار این بیانیه سفرای ۱۰ کشور مذکور را احضار و اعلام کرد که درخواست از ترکیه برای آزادی یک مخالف زندانی پذیرفتنی نیست.