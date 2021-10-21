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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۲:۳۱

بنا بر اعلام رسانه ها؛

ترکیه سفرای ۱۰ کشور را تهدید به اخراج کرد

ترکیه سفرای ۱۰ کشور را تهدید به اخراج کرد

رئیس جمهور ترکیه سفرای ۱۰ کشور از جمله آمریکا، آلمان و فرانسه را به علت دخالت در امور داخلی این کشور و درخواست برای آزادی یک مخالف زندانی تهدید به اخراج کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رئیس جمهور ترکیه سفیر آمریکا و سفرای ۹ کشور دیگر را به اتهام دخالت در امور داخلی ترکیه تهدید به اخراج کرد.

بر اساس این گزارش، «رجب طیب اردوغان» سفرای ۱۰ کشور از جمله فرانسه، آلمان و آمریکا را که خواستار آزادی «عثمان کاوالا» تاجر ترکیه‌ای مخالف شده بودند، تهدید به اخراج کرد.

طبق اعلام رسانه‌های ترکیه، اردوغان گفت: به وزیر خارجه گفتم که ما نمی‌توانیم به خودمان اجازه دهیم پذیرای آنها در کشورمان باشیم.

اردوغان با بیان اینکه دستگاه قضائی ترکیه مستقل است، افزود: شما می‌خواهید به ترکیه درس دهید؟

گفتنی است که کشورهای کانادا، فرانسه، فنلاند، دانمارک، آلمان، هلند، نیوزیلند، نروژ، سوئد و ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای خواستار حل و فصل سریع و عادلانه پرونده عثمان کاوالا فعال و تاجر ترکیه‌ای را که ۴ سال است به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ۲۰۱۶ ترکیه بازداشت است، خواستار شده بودند.

در همین راستا، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه شنبه و در پی انتشار این بیانیه سفرای ۱۰ کشور مذکور را احضار و اعلام کرد که درخواست از ترکیه برای آزادی یک مخالف زندانی پذیرفتنی نیست.

کد مطلب 5333359

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