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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۳۳

روز سه‌شنبه؛

اردوغان به جمهوری آذربایجان می‌رود

اردوغان به جمهوری آذربایجان می‌رود

رئیس جمهور ترکیه قرار است سه شنبه هفته جاری در سفر به جمهوری آذربایجان در مراسم افتتاحیه فرودگاه بین المللی فضولی شرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز سه شنبه هفته جاری به جمهوری آذربایجان سفر می‌کند و قرار است در مراسم افتتاحیه فرودگاه بین المللی فضولی شرکت کرده و سخنرانی کند.

این سومین سفر رئیس جمهور ترکیه به آذربایجان در یک سال اخیر بوده و او پیش از این در ۹ دسامبر ۲۰۲۰ و ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ به این کشور سفر کرده بود.

رجب طیب اردوغان در جریان سفر خود در ۹ دسامبر ۲۰۲۰ که پس از پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ انجام شد، با الهام علی‌اف رئیس جمهور این کشور دیدار و در رژه پیروزی روز ۱۰ دسامبر شرکت کرده بود.

کد مطلب 5334985

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    نظرات

    • علی IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      8 1
      پاسخ
      چه لزومی داره خبرهای این آدمو ما هی دنبال کنیم زنده مردش چه فرقی برای ما داره
    • امین IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      اردوغان کیلویی چند. درودبرایران وایرانی

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