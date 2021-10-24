به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز سه شنبه هفته جاری به جمهوری آذربایجان سفر می‌کند و قرار است در مراسم افتتاحیه فرودگاه بین المللی فضولی شرکت کرده و سخنرانی کند.

این سومین سفر رئیس جمهور ترکیه به آذربایجان در یک سال اخیر بوده و او پیش از این در ۹ دسامبر ۲۰۲۰ و ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ به این کشور سفر کرده بود.

رجب طیب اردوغان در جریان سفر خود در ۹ دسامبر ۲۰۲۰ که پس از پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ انجام شد، با الهام علی‌اف رئیس جمهور این کشور دیدار و در رژه پیروزی روز ۱۰ دسامبر شرکت کرده بود.