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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۵:۱۰

جمعیت الوفاق خبر داد؛

تداوم اعتراض بحرینی ها به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

تداوم اعتراض بحرینی ها به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

جمعیت وفاق اسلامی بحرین با انتشار تصاویری از تداوم اعتراضات مردم این کشور به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت وفاق اسلامی بحرین از تداوم اعتراضات در این کشور به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خبر داد.

بر اساس این گزارش، جمعیت وفاق با انتشار تصاویری در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که اهالی منطقه السنابس با برگزاری تظاهرات به مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهند.

تظاهرات کنندگان بحرینی در السانس پلاکاردهایی را با مضمون «جنبش نباید متوقف شود» در دست داشتند.

جمعیت وفاق بحرین همچنین افزود که تظاهرات کنندگان بحرینی خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی هستند.

تداوم اعتراض بحرینی ها به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

تداوم اعتراض بحرینی ها به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

تداوم اعتراض بحرینی ها به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

کد مطلب 5333362

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