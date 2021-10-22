تداوم اعتراض بحرینی ها به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت وفاق اسلامی بحرین از تداوم اعتراضات در این کشور به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خبر داد.

بر اساس این گزارش، جمعیت وفاق با انتشار تصاویری در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که اهالی منطقه السنابس با برگزاری تظاهرات به مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهند.

تظاهرات کنندگان بحرینی در السانس پلاکاردهایی را با مضمون «جنبش نباید متوقف شود» در دست داشتند.

جمعیت وفاق بحرین همچنین افزود که تظاهرات کنندگان بحرینی خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی هستند.