دریافت 25 MB

کد مطلب 5333392
  1. فیلم
  2. بین الملل
۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۹:۳۲

‌افغانستانِ همیشه ناآرام

‌افغانستانِ همیشه ناآرام

روایتی از ماجرای کودتای سال ۱۹۷۳ در افغانستان و ناآرامی هاس افغانستان در سالهای گذشته را مشاهده می کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید