دریافت 25 MB کد مطلب 5333392 https://mehrnews.com/xWmkL ۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۹:۳۲ کد مطلب 5333392 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۹:۳۲ افغانستانِ همیشه ناآرام روایتی از ماجرای کودتای سال ۱۹۷۳ در افغانستان و ناآرامی هاس افغانستان در سالهای گذشته را مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط روسیه و چین بلوک نظامی تشکیل نمیدهند/ حضور نظامی ناتو در اوکراین تهدیدی برای مسکو است کابل و تعداد دیگری از ولایات افغانستان در خاموشی فرو رفتند ناتو پس از شکست در افغانستان بر موضوع تهدید روسیه تمرکز کرد از فعالیت گروههای تروریستی در افغانستان نگرانیم/ تعامل صرفنظر از به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان نگذارد از افغانستان علیه کشورهای همسایه و منطقه استفاده شود تماس با طالبان فقط برای درک وقایع است طالبان: دولت افغانستان همین الان هم فراگیر است بار مهاجرت افغان ها روی دوش تاجیکستان، ایران و پاکستان است برچسبها افغانستان طالبان افغانستان تحولات افغانستان روند صلح افغانستان
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