دریافت 63 MB کد مطلب 5333512 https://mehrnews.com/xWmpc ۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۴۲ کد مطلب 5333512 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۴۲ اهل استقامت در مسیر حق روایت رهبر انقلاب از زندگی پیامبر اکرم (ص) را مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط نهم ربیع الاول نقطه امتداد غدیر و تجدید بیعت با منجی عالم بشریت کنگره جهانی محمد(ص) با هدف از بین بردن اسلام هراسی برگزار میشود/ مهلت ارسال آثار تا ۱۸ مرداد مراسم عزاداری رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن(ع) در حسینیه امام خمینی تأکید رهبر معظم انقلاب بر ارتقاء سطح خدمتگزاری در نیروی انتظامی برچسبها پیامبر اکرم(ص) مبعث رهبر معظم انقلاب اسلامی رهبری حضرت محمد (ص) خطبه های نماز جمعه
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