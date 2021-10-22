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کد مطلب 5333512
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  2. دین و آیین
۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۴۲

اهل استقامت در مسیر حق

اهل استقامت در مسیر حق

روایت رهبر انقلاب از زندگی پیامبر اکرم (ص) را مشاهده می کنید.

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