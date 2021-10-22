روند رسیدگی به طرح رتبه بندی معلمان طولانی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد پیش از ظهر جمعه در جلسه شورای آموزش استان گیلان با اشاره به تحصیل ۱۷ درصد دانش آموزان گیلان در مدارس غیر دولتی، اظهار کرد: میانگین کشوری در این زمینه ۱۱ درصد است.

وی با بیان اینکه باید حمایت‌ها از حوزه آموزش و پرورش افزایش یابد، افزود: باید اقدامات لازم برای افزایش اعتبارات و درآمدهای این حوزه در دستور کار قرار گیرد.

نماینده رشت و خمام در مجلس در ادامه با اشاره به اینکه روند تصویب طرح رتبه بندی معلمان طولانی شده است، گفت: امسال ۲۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال برای آموزش و پرورش پیش بینی شده که در زمینه تحقق آن تردیدهای وجود دارد.

وی با بیان اینکه یک درصد درآمد بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی به آموزش و پرورش اختصاص یافته است، اضافه کرد: اهتمامی در آموزش و پرورش وجود ندارد که این موضوع سبب شده تا اعتبارات این حوزه به بودجه عمومی باز گردانده می‌شود.

کوچکی نژاد با اشاره به عدم اختصاص اعتبارات ارزش افزوده به آموزش و پرورش، تصریح کرد: در زمینه اقتصاد آموزش و پرورش باید هنرستان‌ها را به صنعت وصل کنیم.

وی با بیان اینکه باید در این زمینه اقدامات مؤثری انجام شود، گفت: در حال حاضر وضعیت هنرستان‌ها اسفناک است.

۲۴ درصد مدارس گیلان تخریبی است

در ادامه این جلسه مدیرکل نوسازی مدارس گیلان با اشاره به اینکه ارتقای جایگاه تعلیم و تربیت و توسعه فضاهای آموزشی به توسعه پایدار جامعه کمک می‌کنند، اظهار کرد: برقراری عدالت آموزشی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

علی دقیق با تأکید بر توجه به توسعه سرانه فضای آموزشی، گفت: رشت، تالش و آستارا در گیلان دارای سرانه آموزشی پایین در مقایسه با مناطق دیگر استان و کشور است.

وی با بیان اینکه ۲۴ درصد فضای آموزشی استان گیلان نیازمند تخریب و مقاوم سازی است، افزود: رشت و تالش بیشتری فضای آموزشی تخریبی را دارند.

مدیر کل نوسازی مدارس گیلان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۷۰ میلیارد تومان اعتبار به این اداره کل اختصاص یافته است، تصریح کرد: گیلانی از استان‌های پیشرو در زمینه جمع اوری بخاری‌های نفتی و ذغالی در کشور است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۷ پروژه آموزشی در دست ساخت است، گفت: در سال‌های اخیر ۵۷ پروژه با ۴۹۷ کلاس درس در گیلان ساخته و تحویل داده شده است.

دقیق با اشاره به اینکه ۱۰ مدرسه گیلان دارای بخاری نفتی و ذغالی است، اضافه کرد: ۲۵ درصد شوفاژهای موجود مدارس گیلان فرسوده است.